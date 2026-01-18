Haberler

Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler Haber Videosunu İzle
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şam yönetimi ile SDG arasındaki Entegrasyon Anlaşması'nın sahada karşılık bulmaması sonrası Suriye Ordusu ve yerel aşiretlerin başlattığı eş zamanlı operasyon, SDG'nin askerî ve ekonomik gücünü kısa sürede çökertti; petrol ve gaz sahalarının büyük bölümünü kaybeden örgüt gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasını yitirerek Deyrizor'dan çekilmek zorunda kaldı ve Ayn el-Arab hattına sıkıştı.

  • Suriye Ordusu ve yerel aşiretlerin operasyonu, SDG'nin kontrol ettiği petrol ve gaz sahalarının yüzde 70'inden fazlasını ele geçirdi.
  • Suriye Ordusu'nun 86. Tümeni, Deyrizor'daki toprak köprü üzerinden Fırat'ın doğusuna geçiş sağladı.
  • ABD ordusu, el-Ömer ve Conoco'daki üslerinden ağır ekipmanlarını çekerek Haseke'deki Şeddadi üssüne kaydırdı.

Suriye Ordusu ile yerel aşiretlerin başlattığı çok eksenli harekât, SDG'nin sahadaki askerî ve ekonomik varlığını kısa sürede büyük ölçüde çökertti.

24 SAATTE ÇÖKERTİLDİ

Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan Entegrasyon Anlaşması'nın sahada karşılık bulmaması üzerine Suriye Ordusu ve yerel aşiretler eş zamanlı bir operasyon başlattı. Operasyon, terör örgütü SDG'nin on yılı aşkın süredir kontrol altında tuttuğu geniş alanlarda 24 saat içinde belirleyici sonuçlar doğurdu. Örgütün "altın çağ" olarak tanımladığı dönem fiilen sona ererken, SDG'nin ekonomik tabanı olmayan ve dış desteği giderek azalan Ayn el-Arab (Kobani) hattına sıkıştığı değerlendirildi.

Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

ORDU FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇİŞ SAĞLADI

Güvenlik kaynaklarına göre Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler, Rakka'ya bağlı Tabka ilçesini ele geçirdikten sonra harekât eksenini doğuya kaydırdı. Asıl hedef Rakka kent merkezi olarak görülürken, operasyon Deyrizor'a yöneltildi. Suriye Ordusu'nun 86. Tümeni, Deyrizor şehir merkezindeki toprak köprü üzerinden Fırat'ın doğusuna geçiş sağladı. SDG'nin diğer geçiş noktalarını imha etmesi nedeniyle kritik öneme sahip olan bu köprünün kontrol altına alınması, ordunun doğu yakasındaki hareket kabiliyetini ciddi biçimde artırdı ve örgütün lojistik hatlarını kesti.

Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

PETROL VE GAZ SAHALARI EL DEĞİŞTİRDİ

Operasyonla birlikte SDG'nin askerî ve ekonomik omurgası olarak görülen petrol ve gaz sahaları hızla el değiştirdi. El-Ömer petrol sahası ile Conoco doğal gaz sahası başta olmak üzere Safyan, el-Thawra, Tenk, Cefra, Azba, Tayyane, Ceydu, Malih ve Azrak sahaları Suriye Ordusu ve yerel aşiretlerin kontrolüne geçti. Bu gelişmeyle örgütün iç gelir akışının yüzde 70'inden fazlasının tek bir günde kesildiği belirtildi.

Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

ABD ÖRGÜTÜ RESMEN TERK ETTİ

Sahadaki dengelerin değişmesi ABD güçlerini de harekete geçirdi. ABD ordusunun el-Ömer ve Conoco'daki üslerinden ağır ekipmanlarını çekerek Haseke'deki Şeddadi üssüne kaydırdığı öğrenildi. Bu hamlenin, bölgede kalan SDG unsurları arasında ciddi bir moral bozukluğu ve "terk edilme" endişesi yarattığı ifade edildi. Aynı süreçte SDG'nin karargâh ve kontrol noktaları da birer birer elden çıktı. El-Basira Karargâhı Al-Ukaydat aşireti tarafından ele geçirilirken, El-Jaabi kontrol noktası yerel güçlerin denetimine geçti. Tayyana'daki enerji nakil hatları Suriye Ordusu'nun kontrolüne girerken, örgütün önemli üslerinden Hawaj Dhiab Kışlası da operasyonla alındı.

Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Deyrizor'daki hızlı ilerleme SDG/YPG saflarında paniğe yol açtı. Örgüt, sahalardaki ham petrol üretimini durdururken, kontrolündeki Deyrizor Valiliği kamu kurumlarının kapatılması ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yönünde talimat verdi. Buna rağmen Suriye Ordusu kısa sürede kent merkezinde hâkimiyet sağladı ve SDG unsurlarını kuzeye çekilmeye zorladı. Uzmanlar, Deyrizor'daki enerji üretiminin durmasıyla Haseke, Ayn el-Arab ve Ayn İsa gibi bölgelerde temel hizmetlerin kısa sürede aksayabileceğini belirtiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Dawşypgsdgpkkxyz abd İsrail beslemesidir.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjackie michson:

Hevesler etekleri hızlı giyip kaçmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı