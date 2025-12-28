Suriye'de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı

Yurt dışında yaşayan ve devrik Baas rejimine yakınlığıyla bilinen Suriyeli din adamı Gazal Gazal'ın "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından, Suriye'nin bazı bölgelerinde kitle eylemleri yapıldı.

Lazkiye ilinin Ziraat Kavşağı ve Ezheri Kavşağı, Ceble ilçesinin Amara Kavşağı ve Hastane Mahallesi Kavşağı, Kardaha ilçesinin Merice Kavşağı, Baniyas ilçesinin El-Kusur Kavşağı, Tartus ilçesinin Saadi Kavşağı ve Humus ilinin Misyaf ilçesi, Vadi ez-Zeheb, İmam Ali bin Ebu Talib Camii Meydanı, Zehra Mahallesi ve Hama ilinin Vadi Uyun bölgelerinde çok sayıda kişi toplandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRI

Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı gösterilerde, federasyon talebinde bulunulan sloganlar atılarak Şam yönetimi hedef alındı. Lazkiye ve Ceble bölgelerinde bazı göstericiler, yoğun tedbirler alan güvenlik görevlilerine ve araçlarına saldırdı. Lazkiye ve Humus kent merkezlerinde göstericiler zaman zaman, karşıt görüşlü gruplarla taşlı sopalı çatışmaya girerken, güvenlik güçleri bazı yerlerde grupları ayırmak için havaya ateş açtı.

3 ÖLÜ, 60 YARALI

Tartus Valiliği, kimliği belirsiz kişiler tarafından Baniyas ilçesine bağlı El-Anaza bölge emniyet birimine el bombalı saldırı düzenlendiğini ve 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, Lazkiye kentinde yaşanan gerginlikler sonucunda, 1'i güvenlik görevlisi 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

"EMNİYET GÜÇLERİMİZ, DEVRİK REJİM KALINTILARINA BAĞLI TERÖR GRUPLARININ SALDIRILARINA MARUZ KALMIŞTIR"

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz el-Ahmed ise gösterilerde Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejimi destekçilerinin güvenlik güçlerini hedef aldığını belirterek, "Emniyet güçlerimiz, devrik rejim kalıntılarına bağlı terör gruplarının saldırılarına maruz kalmıştır" ifadelerini kullandı. Söz konusu saldırılar neticesinde çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığını dile getiren El-Ahmed, emniyete ve özel görev birimlerine ait araçların tahrip edildiğini açıkladı.

TARTUS VE LAZKİYE'YE ORDU BİRLİKLERİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı, "yasa dışı grupların" artan saldırıları karşısında güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla ordu birliklerinin Lazkiye ve Tartus kentlerine girdiğini duyurdu. Suriye İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerini hedef almanın kanunen ağır bir suç olduğunu vurgulayarak, olaylara karışanların takip edileceğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

