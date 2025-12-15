Haberler

Suriye'de ABD askerlerine ve Şam'a bağlı kuvvetlere peş peşe saldırılar

Suriye'de ABD askerlerine ve Şam'a bağlı kuvvetlere peş peşe saldırılar
Güncelleme:
Suriye'de 13 ve 14 Aralık tarihlerinde ABD askerlerine ve Şam yönetimine bağlı güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılarda, iki Amerikan askeri ve bir sivil tercüman hayatını kaybetti. İlgili saldırıların IŞİD tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Suriye'de 13 ve 14 Aralık'ta ABD askerleri ve Şam yönetimine bağlı güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Aralık'ta Palmira'da düzenlenen saldırıda iki asker ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda üç Amerikan askeri ve iki Suriye askeri de yaralandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, saldırganın "aşırı İslamcı fikirlerinden" dolayı işine son verilmesi planlanan bir güvenlik güçleri mensubu olduğunu açıkladı.

Suriyeli sözcü, saldırıdan önce ABD'yi uyardıklarını ancak uyarının "dikkate alınmadığını" söyledi.

Saldırıyı kim düzenledi?

CENTCOM, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada saldırının "tek bir IŞİD tetikçisinin pususu" olduğunu ifade etti.

Bir Pentagon yetkilisi de saldırının "büyük ihtimalle" IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

IŞİD saldırıyı üstlenmedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada "IŞİD saldırısı" olarak ifade ettiği olaya karşı "çok ciddi misilleme" yapılacağını açıkladı.

Suriye lideri Ahmet Şara saldırının ardından Trump'a taziyelerini iletti.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack "korkak bir terörist pususu" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı ve "Suriyeli ortaklarımızla terörü yenme konusundaki kararlılığımız sürüyor" dedi.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ABD askerlerinin temaslarda bulunmak üzere Palmira'da bulunduğunu açıkladı.

Bir Pentagon yetkilisi "bu saldırı Suriye başkanının kontrol edemediği bir bölgede gerçekleşti" diye konuştu.

UNESCO dünya mirası kabul edilen harabelere ev sahipliği yapan Palmira, uzun süre IŞİD'in kontrolü altındaydı.

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırının ardından ABD önderliğindeki koalisyon ve Suriye güvenlik güçlerinin IŞİD'e ait uyuyan hücrelere operasyon başlattığını açıkladı.

AFP haber ajansına konuşan yetkili, ABD askerlerine yönelik saldırı ile ilgili üç şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

İdlib'de Suriye askerlerine saldırı

14 Aralık'ta ise Suriye'nin kuzeyindeki İdlib şehrinde Suriye güvenlik güçlerine de saldırı düzenlendi.

IŞİD'in Suriye ayağı, Telegram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile dört askerin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

BBC Monitoring'e göre IŞİD 2025'te çoğunlukla Suriye'nin kuzeydoğusuna hakim olan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik saldırılar düzenledi.

Ancak son dönemdeki saldırılarda sık sık İdlib, Halep ve Rif Dimaşk vilayetlerinde Suriye güvenlik güçlerini hedef aldı.

Şam yönetimi Ahmet Şara'nın Kasım ayında Washington'a yaptığı ziyaretin ardından IŞİD karşıtı koalisyona katıldı.

SDG ile iş birliği yapan koalisyon 2019'da IŞİD'in Suriye'de işgal ettiği tüm toprakları geri almıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Suriye ve Irak'ta halen beş-yedi bin arasında IŞİD militanı bulunuyor.

ABD askerleri 2015'ten bu yana IŞİD ile mücadele kapsamında özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyetler yürütüyor ve Suriyeli silahlı gruplara eğitim veriyor.

