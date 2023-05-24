Suriye'de 1 milyon sığınmacının geri dönüşü için 240 bin konut yapılacak

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği harekatlar ile güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine 240 bin kalıcı konut inşa ediliyor.

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği harekatlar ile güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine 240 bin kalıcı konut inşa ediliyor. Kalıcı konutların ilk etabının temel atma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, proje sonunda 1 milyon kişinin Türkiye'den Suriye'ye döneceğini ve gönüllü geri dönüşler için 12 ilde irtibat ofisi kurulduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve TSK tarafından sınır ötesi harekatlar ile güvenli hale getirilen bölgelere, sığınmacıların dönüşü devam ediyor. Şu ana kadar 554 bin Suriyelinin geri dönüş yaptığı öğrenilen topraklara daha fazla sığınmacının gelmesi için çalışmalar sürüyor. Türkiye ile Katar arasında 1 yıl önce başlatılan proje kapsamında tüm finansmanı Katar Kalkınma Fonu tarafından karşılanacak olan 240 bin kalıcı konut yapılması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında 1 yıllık süre içerisinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde belirlenen 9 bölgeye kalıcı konutların yapılması kararı alındı.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından törene katılanlarla butona basarak kalıcı konutların ilk temelini attı. İnşaat alanını dolaşan ve işçilerle sohbet eden Soylu, daha sonra gazetecilere bugüne kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısının 554 bin olduğunu ve proje kapsamında da 1 milyon sığınmacının güvenli, onurlu ve gönüllü olarak Suriye'ye dönmesini hedeflediklerini söyledi.