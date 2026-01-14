Halep'teki Gelişmeler Çözüm Sürecini Tehdit Ediyor

Suriye'de Şam yönetiminin Halep'in iki mahallesinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik askeri operasyonu, Ankara'da meselenin Türkiye'deki yeni çözüm sürecine yansımaları konusundaki endişeleri artırdı.

Halep'te yaşananlar, süreç başladığından bu yana, MHP ile DEM Parti arasında ilk ciddi gerilim konusu olurken, gerek iktidar, gerekse muhalefet kanadında, "sürecin enfekte olmaması" için adımların hızlandırılması gerektiği dile getiriliyor.

AKP, MHP ve DEM Parti'den peş peşe gelen sert açıklamalar nedeniyle, yeni çözüm sürecinin en ciddi sınavlarından biriyle karşı karşıya olduğu yorumları yapılıyor.

Bunun temel nedeni PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının, örgütün hangi yapılanmasını kapsadığı konusunda iktidar ile DEM Parti arasındaki görüş ayrılığı.

AKP ve MHP, Öcalan'ın çağrısının PKK'nın uzantısı olarak görülen Halk Savunma Birlikleri (YPG) unsurlarının da içinde yer aldığı SDG'yi de kapsadığını savunuyor ve "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği yeni çözüm sürecinin ilerleyişinde Suriye sahasının belirleyici olacağını vurguluyor.

Şam yönetiminin Halep operasyonunu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP ve MHP, "10 Mart mutabakatına uyulması için fırsat" olarak görüyor.

Bazı AKP'li siyasetçiler, 2015 yılında Güneydoğu illerindeki "hendek operasyonlarını" anımsatarak, YPG'nin de Halep'teki iki mahallede tüneller kazdığını ve savaşa hazırlandığı, Şam yönetiminin bu nedenle operasyon düzenlediğini savunuyor.

'Güven duygusu yara alıyor'

DEM Parti ise Türkiye'deki çözüm sürecinin Suriye ve diğer coğrafyalardan bağımsız olarak başladığı ve Suriye'deki gelişmelere endekslenmemesi gerektiği görüşünde.

DEM Partililer SDG'ye ilişkin, "Öcalan'ın paradigmasından etkilenmiştir ama PKK olarak değerlendirilemez. SDG kendi yerel halkını korumak için örgütlenmiş bir yapı. 'Türkiye terörist dedi' diye terörist olmaz. Aksine orada terörizmle mücadele ediyor" diyor.

10 Mart mutabakatına uymayanın Şam yönetimi olduğunu dile getiren DEM Parti kurmayları, "Amaç, SDG'yi en kötü koşullarda bir uzlaşıya razı etmek" yorumunu yapıyor.

DEM Partililer Türkiye'nin bölgeye ilişkin tutumunun Türk-Kürt kardeşliği söylemiyle bağdaşmadığını savunuyor.

Ayrıca "Bu, halkın duygusal kopuşunu artırıyor. AKP'nin gerçekten barışa niyeti yok duygusu yerleşiyor. Zaten düşük olan güven duygusu çok ciddi yara alıyor" yorumu yapılıyor.

AKP, MHP ve DEM Parti'de ağırlıklı görüş, Suriye ve Halep özelinde yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki süreci "olumsuz etkilediği, kırılganlığı artırdığı" yönünde.

O nedenle her iki kanatta da sürecin "enfekte olmaması" için hızlandırılması gerektiği uyarıları yapılıyor.

DEM Parti'den hızlandırma hamlesi

Bu çerçevede ilk adımı atan DEM Parti oldu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda DEM Parti adına rapor yazım heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, 13 Ocak Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

DEM Parti heyeti, ortak rapor yazım sürecinin hızlandırılması, görüş ayrılıklarını derinleştirecek ayrıntılardan kaçınılması ve çözüm sürecine özgü somut yasal ve idari düzenleme önerilerine yer veren bir raporlama yöntemi izlenmesi tekliflerini götürdü.

AKP içinde de özellikle bölge milletvekilleri, Türkiye'deki çözüm sürecinin hızlandırılması gerektiği ifade ediyor.

Halep'teki gelişmelerin iç siyasete yansımalarına dikkat çekilirken "Süreç uzadıkça enfekte olma riski taşıyor. Bahçeli ve Bakırhan'ın dilinin hemen nasıl değişmeye başladığını gördük. Onun için bir an önce planlanan adımlar atılmalı" görüşü dile getiriliyor.

Komisyonun yazım heyeti 13 Ocak Salı günü biraraya geldi ve raporda yer alacak başlıkları ele aldı.

Toplantı sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Salı veya Çarşamba günü yeniden toplanacaklarını söyledi ve "Son toplantı diyemeyiz ama müthiş uyum içerisinde gidiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'la görüşme olacak mı?

Suriye'deki gelişmeler DEM Parti İmralı heyetinin liderlerle görüşme trafiğini de etkiledi.

Yaklaşık 1,5 ay önce Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından siyasi parti liderleri ve Adalet Bakan Yılmaz Tunç ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceklerini duyurmuştu.

Ancak aradan geçen sürede, İmralı heyeti henüz Erdoğan'dan randevu talep etmedi.

DEM parti kaynakları, görüşme için uygun zamanın beklendiği ancak şu an bir planlama yapılmadığını söylüyor.

Görüşmenin ardından heyetin yeniden İmralı'ya giderek görüşmeler hakkında bilgi vereceği ifade ediliyor.

Diğer yandan, DEM Parti, kötü hava koşulları nedeniyle ertelediği Abdullah Öcalan'a "umut hakkı ve daha özgür iletişim koşulları" sağlanması çağrısı içeren miting için yeni tarihi 25 Ocak olarak belirledi.