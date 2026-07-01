TSK, Venezuela'daki arama kurtarma faaliyetlerinde 'STM Duvar Arkası Radar' ile görev yapıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Venezuela'da enkaz altındaki arama kurtarma faaliyetlerinde milli teknoloji 'STM Duvar Arkası Radar' ile görev yaptığı bildirildi.

6 Şubat depremlerinde 50'den fazla vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasını sağlayan 'STM Duvar Arkası Radar (DAR)' sistemi, ilk uluslararası görevine çıktı. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı DAK ekipleri, enkaz altındaki arama kurtarma faaliyetlerinde milli teknoloji STM DAR ile görev yapıyor. Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi, rüştünü bu kez uluslararası arenada ispatlıyor.

Venezuela'da yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) timleri, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak 'STM DAR' teknolojisini kullanıyor. Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde üstün başarı gösteren milli sistem, Venezuela'daki kritik göreviyle birlikte ilk yurt dışı ve uluslararası operasyonel misyonunu icra ediyor.

5 FARKLI TEŞKİLATTA KULLANIMDA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, arama ve kurtarma görevlerinde aktif olarak kullanılan DAR, 50'den fazla kişinin enkaz altındaki konumunu tespit ederek, sağ kurtarılmasını sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan DAR, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Erzincan'ın İl Özel İdaresi'nde de görev yapıyor.

DEPREMDEN ÇIĞA, REHİNE KURTARMADAN YANGINA

DAR, Ultra Geniş Bant (UGB) sinyaller vasıtasıyla, görsel erişim imkanının olmadığı, kapalı mekanlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde etmek için kullanılıyor. Rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda görev yapabilen DAR; deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi sivil amaçlar için de aktif görev yapabiliyor.

NEFESTEN TESPİT

Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes alıp vermesi esnasındaki göğüs ve el kol hareketlerinden, mikro-makro hareketlerden yerini tespit edebiliyor. Yaklaşık 6,5 kg ağırlığında olan DAR, yaydığı RF sinyalleri ile duvarın/engelin arkasında bir canlının olup olmadığını, cihaz üzerine anlık aktarıyor ve canlının kaç metre derinlikte ve hangi noktada olduğunu tespit edebiliyor. Tek kişi tarafından elde kullanılabilecek şekilde tasarlanan milli sistem, tripod ve benzeri araçlar yardımıyla hedef bölgeye yerleştirilerek tablet bilgisayar ile uzaktan kumanda edilebilme özelliğine de sahip. DAR, sahip olduğu batarya teknolojisi ile 4 saatten fazla kesintisiz şekilde görev yapabiliyor.

STM HAKKINDA

STM 35 yılı aşkın tecrübesiyle; askeri deniz platformları, otonom sistemler, komuta kontrol ve siber güvenlik alanlarında ileri teknoloji çözümleri geliştiren lider bir mühendislik ve teknoloji şirketidir. Güçlü mühendislik kabiliyeti ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla, ulusal ve küresel güvenlik ihtiyaçlara yönelik yüksek etkili teknolojiler sunar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı