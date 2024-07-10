Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından sonuç bildirgesinde 2026 yılında düzenlenecek zirveye Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Washington'da düzenlendi. ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde dikkat çeken mesajlar yer aldı.

2026'DA EV SAHİBİ TÜRKİYE

Bunlardan ilki Türkiye'yle ilgili kısım oldu. Bildirgede 2025 yılında gerçekleşecek zirveye Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı yer aldı. NATO zirvesi 2026 yılında ise Türkiye'de düzenlenecek.

Ayrıntılar geliyor...