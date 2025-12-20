Son Epstein belgelerinde kimler ve neler var?

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin ilk bölümünü yayınladı.

Kongrenin dosyaların tamamının Cuma gününe kadar yayınlanmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarmasının ardından, fotoğraflar, videolar ve soruşturma belgelerini içeren bu dokümanlar büyük bir merakla bekleniyordu.

Ancak Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler, Adalet Bakanlığı'nın son tarihe kadar tüm belgeleri yayınlayamayacağını söylemesinin ardından yasal yükümlülüklerin ihlal edildiğini savundu. Binlerce dosyadaki birçok ayrıntı da büyük ölçüde sansürlendi.

Dosyaların ilk grubunda eski ABD Başkanı Bill Clinton, daha önce Prens Andrew olarak tanınan Andrew Mountbatten-Windsor ve müzisyenler Mick Jagger ve Michael Jackson da dahil olmak üzere birçok ünlü isim yer alıyor.

Dosyalarda adın geçmesi veya fotoğrafın bulunması, bir suç işlendiğinin göstergesi değil. Dosyalarda veya Epstein ile ilgili önceki yayınlarda adı geçenlerin çoğu, suçlamaları reddettmişti.

Bill Clinton havuz ve jakuzide

Yayınlanan görsellerin birçoğunda eski ABD Başkanı Bill Clinton da yer alıyor.

Fotoğraflardan birinde havuzda yüzerken, diğerinde ise jakuziye benzeyen bir yerde sırtüstü uzanmış, ellerini başının arkasına koymuş halde görülüyor.

Clinton, Epstein'ın ilk tutuklanmasından önce, 1990'lar ve 2000'lerin başlarında Epstein ile birkaç kez fotoğraflandı.

Epstein'ın istismarına maruz kalanlar şu ana dek Clinton'a hiç bir suçlama yöneltmedi ve eski başkan Epstein'ın cinsel suçlarından haberdar olmadığını savundu.

Clinton'ın sözcüsü yeni yayımlanan fotoğrafların onlarca yıl öncesine ait olduğunu söyledi.

Sözcü Angel Ureña sosyal medyada "İstedikleri kadar 20 yıldan eski, bulanık fotoğraf yayınlayabilirler ama bu Bill Clinton meselesi değil. Hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman da olmayacak" dedi.

Ureña "Burada iki tür insan var. Birinci grup hiçbir şey bilmiyordu ve suçları ortaya çıkmadan önce Epstein'le ilişkilerini kesti. İkinci grup ise suçları ortaya çıktıktan sonra da ilişkilerini sürdürdü. Biz birinci gruptayız. İkinci gruptakilerin ne kadar oyalarsa oyalasın, bu durum değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca "Herkes, özellikle de MAGA taraftarları, günah keçisi değil, cevap bekliyor" diye de ekledi.

'Epstein'ın Trump'ı 14 yaşındaki bir kızla tanıştırdı' iddiası

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı dosyalar arasında ABD Başkanı Trump'ın adı da geçiyor.

Mahkeme belgelerinde, Epstein'ın Florida'daki Mar-a-Lago tatil köyünde 14 yaşında bir kızı Trump'la tanıştırdığı iddia ediliyor.

İddiaya göre 1990'lardaki karşılaşma sırasında Epstein, Trump'a dirseğiyle dokunup, kız için "Kız iyi, değil mi?" diye sordu.

Epstein'ın mirasçılarına ve Ghislaine Maxwell'e karşı 2020'de açılan davaya göre, Trump gülümsedi ve onaylayarak başını salladı.

Belgede "ikisi de kıkırdadı" denilirken kızın kendini rahatsız hissettiği, ancak "o sırada nedenini anlayamayacak kadar küçük olduğu" belirtiliyor.

Mağdur, Epstein tarafından yıllarca manipüle edildiğini ve istismara uğradığını iddia ediyor.

Mahkeme dosyasında Trump'a karşı herhangi bir suçlama yöneltmedi.

İddia edilen olay, Cuma günü yayınlanan binlerce dosya arasında Trump'tan bahsedilen çok az sayıdaki bölümden biri. Başkan Birkaç fotoğrafta görülebiliyor.

Trump'ın resmi X hesabı Trump Savaş Odası, açıklamanın ardından Clinton'ın fotoğraflarını paylaştı.

Trump'ın basın sözcüsü de Clinton'ın fotoğraflarını yeniden paylaşarak "Aman Tanrım!" dedi.

Ancak henüz yayınlanmamış belgeler de var.

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, "yüz binlerce" sayfa belgenin hala incelenmekte olduğunu ve henüz kamuoyuna açıklanmadığını söyledi.

ABD Başkanı daha önce Epstein'ın yıllarca arkadaşı olduğunu, ancak Epstein'ın ilk tutuklanmasından yıllar önce, 2004 civarında aralarının bozulduğunu söylemişti.

Trump, Epstein ile ilgili iddiaları hep reddetti.

Eski prensi yatarken gösteren fotoğraf

Yayınlanan dosyalardaki bir fotoğrafta Andrew Mountbatten-Windsor'ın yüzleri sansürlenmiş beş kişinin üzerinde uzanmış olduğu görülüyor.

Epstein'ın suç ortağı olarak hüküm giyen Ghislaine Maxwell de fotoğraftakilerin arkasında dururken görülüyor.

Andrew, fotoğrafta yer almayan Epstein ile geçmişteki arkadaşlığı nedeniyle yıllardır baskı altında.

Windsor Epstein ile ilgili suçlamaları defalarca reddetti ve "Epstein'in sonradan tutuklanmasına ve mahkumiyetine yol açan türden herhangi bir davranışını görmediğini, tanık olmadığını veya şüphelenmediğini" söyledi.

Michael Jackson, Diana Ross, Chris Tucker ve Mick Jagger

Yeni yayınlanan belgeler, Epstein dosyalarında bugüne kadar gördüğümüz en geniş ünlü yelpazesini içeriyor.

Epstein, eğlence, siyaset ve iş dünyasındaki geniş bağlantılarıyla tanınıyordu.

Epstein ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bazı fotoğraflarda, Michael Jackson, Mick Jagger ve Diana Ross gibi yıldızlarla birlikte görülüyor.

Fotoğrafların nerede, ne zaman çekildiği veya hangi bağlamda çekildiği belirsiz.

Epstein'ın bu kişilerin tümüyle ilişkili olup olmadığı veya bu etkinliklere katılıp katılmadığı da net değil. Daha önce yayınlanan fotoğraflar arasında, kendisinin çekmediği ve katılmadığı etkinliklerden fotoğraflar da yer alıyordu.

Yeni yayınlanan fotoğraflardan birinde Epstein, Michael Jackson ile birlikte görülüyor. Pop yıldızı takım elbise, Epstein ise fermuarlı bir kapüşonlu sweatshirt giyiyor.

Jackson'ın bir başka fotoğrafında ise eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Diana Ross ile birlikte görülüyor. Küçük bir alanda birlikte poz veriyorlar ve fotoğraftaki diğer birçok yüz sansürlenmiş halde.

Binlerce dosya arasında yer alan bir diğer fotoğrafta ise Rolling Stones efsanesi Jagger, Clinton ve yüzü sansürlenmiş bir kadınla birlikte poz veriyor.

Fotoğrafların birçoğunda aktör Chris Tucker yer alıyor.

Birinde Clinton'ın yanında yemek masasında otururken poz veriyor. Diğerinde ise Ghislaine Maxwell ile uçak pistinde görülüyor.

BBC, konuyla ilgili yorum almak için Jagger, Tucker ve Ross ile temas etti ama yanıt alamadı.

Clinton daha önce Epstein'ın cinsel suçlarından haberdar olmadığını savundu.

Maxwell, İngiliz başbakanlık konutunda

Son yayınlanan belgeler arasında yer alan bir diğer fotoğrafta ise Ghislaine Maxwell'in, İngiltere başbakanlık konutu Downing Street önünde poz verdiği görülüyor.

Maxwell yalnız başına ve fotoğrafın altında neden orada olduğu veya fotoğrafın ne zaman çekildiğine dair hiçbir bilgi yok.

Fotoğrafın çekildiği sırada kimin başbakan olduğu veya Maxwell'in başbakanlık konutunu hangi sıfatla ziyaret ettiği bilinmiyor.

Epstein mağduru: Evimi yakmakla tehdit etti

Dosyalarda Epstein'ı ilk ihbar eden kişilerden biri de yer alıyor.

Epstein için çalışan sanatçı Maria Farmer, 1996'da FBI'a yaptığı şikayette Epstein'ın 12 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerinin çektiği kişisel fotoğraflarını çaldığını söyledi.

Kadın şikayetinde, Epstein'in fotoğrafları potansiyel alıcılara sattığına inandığını ve birine anlatırsa evini yakmakla tehdit ettiğini söyledi.

Dosyalarda adı gizlenmiş olsa da Farmer, bahsedilenin kendisi olduğunu doğruladı.

Şikayette Epstein'ın kendisinden yüzme havuzlarında genç kızların fotoğraflarını çekmesini istediği iddia ediliyor.

Ayrıca "Epstein şimdi adı gizli tutulan kişiyi fotoğraflar hakkında birine bilgi verirse evini yakmakla tehdit ediyor" deniliyor.

Farmer yaklaşık 30 yıl sonra haklı çıktığını hissettiğini söyledi ve "Kendimi aklanmış hissediyorum" dedi.

Yayınlanmamış yüzbinlerce belge var

Belgeler arasında, polis ifadeleri, soruşturma raporları ve fotoğraflar da dahil olmak üzere, birçok kısmı sansürlenmiş belge var.

Büyük jüri soruşturmasıyla ilgili bir dosyadaki 100'den fazla sayfa tamamen karartılmış durumda.

Yasada, yetkililere mağdurların kimliğini korumak veya devam eden bir ceza soruşturmasıyla ilgili herhangi bir bilgiyi gizlemek için materyalleri sansürleme izni verilmişti, ancak yasa gereği bu sansürlemeleri açıklamak zorundaydılar ve bu henüz yapılmadı.

Adalet Bakanlığı'na göre, Cuma günü yayınlanan binlerce sayfa, yayınlancakların sadece bir kısmını oluşturuyor.

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, bakanlığın Cuma günü "yüz bin sayfa" belgeyi yayınladığını ve önümüzdeki haftalarda "yüz bin sayfa daha" belgenin yayınlanmasını beklediğini söyledi.

Blance Fox & Friends programına yaptığı açıklamada, mağdurların korunması için her bir belgenin titizlikle incelediğini söyledi ve bunun zaman alan bir süreç olduğunu savundu.

Ek belgelerin ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor ve hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekilleri hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Kongre üyesi Ro Khanna'nın da aralarında bulunduğu Demokratlar, gecikme nedeniyle Adalet Bakanlığı üyelerine karşı, görevden alma veya olası yargılama da dahil olmak üzere, harekete geçme tehdidinde bulundular.