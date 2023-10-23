Son Dakika: İsrail'in Gazze yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5 bini geçti

Son dakika: İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5 bini geçti. Kentteki yaralıların sayısı ise 15 bin 237'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 387 artarak 5 bin 87'ye, yaralı sayısınınsa 15 bin 237'ye yükseldiğini açıkladı. Ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, 1119'u ise kadın.

KENTİ YERLE BİR ETTİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail 17 gündür hastane, cami, mülteci kampı dahil birçok yeri bombalarken; kente aynı zamanda da tam abluka uyguluyor.

SINIRLI YARDIM GAZZE'YE GİRDİ

İsrail tarafından günlerdir bombalanan Gazze'ye, cumartesi gününden beri az da olsa insani yardım ulaştırılıyor. Bu sabah Refah Sınır Kapısı'ndan 14 tır daha Gazze Şeridi'ne geçti. Ancak araçlarda yine İsrail'in ablukası yüzünden yakıt yer almadı. Gazze'deki yetkililer ise hastaneler ve fırın gibi dükkanların açık kalabilmesi için acilen yakıta ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

18 GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

12 HASTANE HİZMET VEREMİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son olarak İsrail'in saldırılarında 57 sağlık personelin hayatını kaybettiğini, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

HAMAS'IN ELİNDE 222 REHİNE VAR

Saldırılarda 17. güne girilirken İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatacağı iddia ediliyordu. Bugün beklenen gerçekleşti ve İsrail ordusu, Hamas tarafından rehin alınan vatandaşlarını kurtarma maksadıyla Gazze'ye girdiklerini duyurdu. Ordu Sözcüsü Hagari, "Militanları ortadan kaldırmak ve kaçırılan kişileri aramak için gece Gazze Şeridi'ne girdik. Esirlerin serbest bırakılması ve ailelerine teslim edilmesi için her yöntemi kullanacağız" dedi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas tarafından rehin tutulduğu teyit edilen kişi sayısının 222 olduğunu açıkladı. Sözcü rehinelerin arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğunu, bunların kimliklerinin tespit edilmesinin ve ailelerine haber verilmesinin zaman aldığını söyledi.