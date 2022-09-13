Son Dakika! Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu

Son dakika! Ermenistan'ın provokasyonları sonucu dün gece saatlerinde Azerbaycan sınırında başlayan çatışmalar, gün boyunca devam etti. Çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit düşerken, Ermenistan tarafında ise 49 Ermeni askeri öldü.

Ermenistan'ın dün gece saatlerinde sınırda Azerbaycan askerlerini provoke etmeleriyle başlayan çatışmalar bugün gün boyunca devam etti. İki tarafın da yoğun kayıplar verdiği yönünde haberler gelirken, iki ülkenin kayıplarıyla ilgili net rakamlar akşam saatlerinde açıklandı.

50 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi. Ayrıca Ermenistan tarafında da 49 askerin öldüğü öğrenildi.

"ŞEHİTLERİN İSİMLERİ KAMUOYUNA SUNULACAK"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatı'ndan 8 askeri personel olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam 50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz" denildi.

ERMENİSTAN TARAFINDA 49 ASKER ÖLDÜ

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi. Paşinyan ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıklayarak "Ne yazık ki bu sayının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ: ERMENİSTAN TAHRİKLERİNİ BIRAKMALI

İki ülke arasında yaşanan son gelişmelere dair Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuştu. Ermenistan'ı, Azerbaycan'ın uzlaşma politikalarına davet eden Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı." dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı. Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN MEVZİLERİ ARALIKSIZ ATEŞ ALTINA ALINDI

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.

AZERBAYCAN KARŞILIK VERDİ

Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı. Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

AZERBAYCAN: KARŞI ÖNLEMLER LOKAL NİTELİKTEDİR

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadeleri yer aldı. Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

"OPERASYON, MUHAREBEYE DÖNÜŞTÜ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın ölçeğinin genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alınıyor. Ermeni sabotajcilar karanlığı kullanarak bölgede mayınlama girişimi gerçekleştirdi. Buna yönelik başlatılan operasyonumuz bölgede muharebeye dönüştü" denildi.