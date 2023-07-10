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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin

Dünya Haberleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'ya seyahati öncesinde havalimanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yıldır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım" dedi.

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da gerçekleşecek. Zirveye katılmak üzere havaalanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına muhtaç olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yıldır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere birazdan Vilnius'a hareket edeceğiz. Zirvemizi Ukrayna'daki savaşın küresel istikrara ve güvenliğe yönelik menfi tesirini arttığı bir dönemde yapıyoruz. Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak önemli kararlara imza atacağız.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin

İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz. Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışması ile hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır. Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını da görüyoruz.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin

Ben bu akşam sayın genel başkan ve İsveç Başbakanı'yla görüşme gerçekleştireceğim. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Türkiye NATO harekatlarına en çok katkı veren ülke olarak üzerine düşeni yapıyor. Zirve marjında bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerimiz olacak."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Avrupa Birliği İsveç Nato Politika Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (30)

Alkurt:

BU KADAR MÜLTECIDEN SONRA BIRAZ ZOR AB YE GIRMEMIZ. KALDI KI AB ZAYIFLIYOR MALESEF, AB GIRIPTE NE OLACAK.

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sade vatandaş:

imansızlar kuranı yakmış şu yaptığınız hesaba bak nasıl bir müslümansınız siz ben kitabıma saldıran hakaret eden bir ülkeyinin natoya girmesine izin vermem bu müslümanlığa sığmaz

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Osman Tokgonul:

Çok değil bir , bir müddet sonra İsveç nato da ... Çoookk gördük böylesi yiğitlenmeleri ... Amerika yarın diyecek ki , ya sizden aldığım şu bakır , traktör parçası , çimento var ya , eee abi , onlar kalsın artık onları bilmem şu ülkeden alacağız dedi mi ,yandı gülüm keten helva .

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