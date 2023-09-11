Son Dakika: Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan krizinin çözümü için devrede: Aliyev'in ardından bu kez de Paşinyan ile görüştü

Son dakika: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tansiyon yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin çözümü için devreye girdi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından bugün de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda konuştu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin çözümü için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA TANSİYON YÜKSEK

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim giderek artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin çözümü için diplomatik çabalara devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından bugün de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN, PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün (11 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

"GÖRÜŞMEDE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI"

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir."

NE OLMUŞTU?

Karabağ'daki Rusya güdümündeki ayrlılıkçı güçler seçim yaparak kendi "cumhurbaşkanlarını" seçtiklerini duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu ve kesinlikle önleneceğini belirten bir açıklama yaptı. Ermenistan ise sınıra askeri teçhizat toplamaya devam ediyor.

UZUN KONVOYLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, Azerbaycan ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülendi. Askeri sevkiyatın ise Zengezur istikametine doğru yapıldığı öne sürüldü.

PAŞİNYAN: DURUM PATLAMAYA HAZIR

Yaşanan gelişme sonrası açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullanmıştı.

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