Son Dakika: Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne silahlı saldırı! 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri
Son dakika: Tahran'da Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın kalaşnikof silahı kullandığı olayda güvenlik şefi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.
İran'ın başkenti Tahran'da Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne bir kişi kalaşnikofla saldırdı. Olayda büyükelçiliğin vüvenlik şefi vurularak hayatını kaybetti. Öte yandan saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde: "27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını vurguladı.