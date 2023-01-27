Son Dakika: Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne silahlı saldırı! 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne bir kişi kalaşnikofla saldırdı. Olayda büyükelçiliğin vüvenlik şefi vurularak hayatını kaybetti. Öte yandan saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde: "27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRI KALAŞNİKOF OTOMATİK SİLAHLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!"

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AZERİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını vurguladı.