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Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var

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Slovakya Başbakanı Robert Fico hükümet toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. 5 merminin isabet ettiği ve karnından vurulan Fico ameliyata alınırken saatler sonra umutlandıran bir haber geldi. Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, "Bildiğim kadarıyla operasyon iyi geçti ve sanırım sonunda kurtulacak. Şu anda hayati tehlikesi yok" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi. Görüntülerde, Cintula'nın, güvenlik bariyerinin arkasındaki vatandaşlara yaklaşan Fico'ya defalarca ateş ettiği ve Fico'nun yere düştüğü görüldü.

"HÜKÜMETİN POLİTİKALARINI BEĞENMİYORUM"

Saldırının ardından gözaltına alınan Cintula'nın sorgusu sırasında, "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" ve "Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu'na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?" dediği kaydedildi.

Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var

AMELİYATI SAATLER SÜRDÜ

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico'nun Bansk Bystrica'da kaldırıldığı hastanede ortak basın toplantısı düzenledi. Kalinak, Fico'nun hala ameliyatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Fico'nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu aktardı. Kalinak, Fico'nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığını ve her şeyin doktorların elinde olduğunu açıkladı.

Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var

"BİLDİĞİM KADARIYLA OPERASYON İYİ GEÇTİ"

Bu sabah itibarıyla yeni bir açıklamada bulunan Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba umutlandıran haberi verdi. Fico'nun sağlık durumuyla ilgili konuşan Taraba "Bildiğim kadarıyla operasyon iyi geçti ve sanırım sonunda kurtulacak. Şu anda hayati tehlikesi yok" dedi.

Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var

SALDIRININ MOTİVASYONU SİYASİ

Estok ise, saldırının motivasyonunun siyasi olduğundan şüphelendiklerini belirterek, vatandaşlar ve medyayı, saldırı sonrasında nefret içerikli paylaşım ve eylemlerden kaçınmaya davet etti. Estok, saldırganın 5 el ateş ettiğini ve Fico'nun karnından vurulduğunu söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Başbakan Yardımcısı Robert Fico Operasyon Slovakya Hükümet Dünya Haberler

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