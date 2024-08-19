Sicilya açıklarında fırtına sonucu lüks yat battı: 1 kişi öldü, 6 kişi kayboldu

Sicilya açıklarında bu sabah meydana gelen fırtına sonucu 55 metrelik lüks yat Bayesian battı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, aralarında İngiliz ve Amerikalı turistlerin de bulunduğu altı kişi için arama çalışmaları sürüyor.

22 kişilik yolcu grubundan 15'i, yakındaki bir tekne tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bir yaşında bir bebek ve annesi de bulunuyor. Yolcuların çoğunlukla İngiliz olduğu, ayrıca farklı ülkelerden turistlerin de bulunduğu bildirildi.

Olay yerine helikopter, sahil güvenlik botları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzman dalgıçlar, 49 metre derinlikteki tekne gövdesine ulaştı. Görgü tanıkları, hortumun aniden vurduğunu ve teknenin hızla alabora olduğunu anlattı.

Kurtarılanlardan sekizi hastanede tedavi görüyor. Teknenin kaptanı da kurtarılanlar arasında ve olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğu belirtiliyor.

Yat, dünyanın en uzun ikinci direğine sahip lüks bir tekneydi. Sicilya'da şu anda rüzgar uyarısı devam ediyor ve bölgede daha önce böyle şiddetli bir fırtına yaşanmadığı bildiriliyor.

İngiliz yetkililer, olaydan etkilenen vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.