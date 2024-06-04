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Sıcaklık 40 dereceyi buldu! Hizbullah'ın roket yağmuru İsrail'i yangın yerine çevirdi

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Lübnan Hizbullah'ının düzenlediği drone ve füze saldırıları İsrail'i yangın yerine çevirirken, yerleşim yerlerine ulaşan ve birçok yolun kapanmasına neden olan alevlerin 30'dan fazla itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındığı ifade edildi. Dumandan etkilenen 11 kişinin tedavi altına alındığını açıklayan İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, bölgedeki hava sıcaklığının 40 derece olması sebebiyle yangınların ara ara yeniden büyüdüğünü kaydetti.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar yeni bir boyuta ulaştı. Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının ateşlediği roketler, İsrail'in yangın yerine çevirirken, dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı, bölgedeki birçok ev yangın nedeniyle tahliye edildi.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınlar tekrarlarken Hizbullah Hareketi saldırıları doğrulayarak Lübnan'dan İsrail'e Katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN HİÇBİR PLANI YOK"

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

"YANGINLARIN ÇOĞU KONTROL ALTINA ALINDI"

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, 30'dan fazla itfaiye ekibinin yangınları söndürmek için gece boyunca çalıştığını ve bunun Celile bölgesindeki birçok ana yolun kapanmasına yol açtığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü başlayan yangınların çoğu kontrol altına alındı, dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı, en az bir ev alevler nedeniyle hasar gördü.

BÖLGEDEKİ SICAKLIK 40 DERECEYİ GEÇİYOR

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği bölgedeki şartlar, yangınların daha da büyümesine neden oldu. Meteoroloji, termometrelerin hafta sonuna kadar 40 dereceden aşağıya inmeyeceği tahminini yapıyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Lübnan sınırındaki yasa dışı yerleşimlerdeki İsraillilerin paniğe kapıldığını, alevlerin hızla evleri sardığı görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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