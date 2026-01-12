Haberler

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Güncelleme:
İran'da 15 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 538'e yükselirken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ABD Başkanı Trump'a kan donduran bir çağrıda bulundu. Graham "Sayın Başkan, sizin yerinizde olsam, halkı öldüren liderliği öldürürdüm. Buna bir son vermelisiniz. Eğer işler iyi sonuçlanırsa, barış sağlanır. Devlet destekli terörizm faaliyetlerinin tamamı durur. Hizbullah, Hamas gider. İsrail ve Suudi Arabistan barışır. Ortadoğu'da yeni bir gün doğar" dedi.

  • ABD Senatörü Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ı İran liderliğini hedef almaya çağırdı.
  • İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na göre, İran'daki gösterilerde en az 538 kişi hayatını kaybetti.
  • İran'daki gösterilerde 10 bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 15 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını açıkladı.

ÖLENLERDEN 490'I GÖSTERİCİ

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARDA

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

SENATÖRDEN TRUMP'A ÇAĞRI

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ı İran liderliğini hedef almaya çağırdı ve böyle bir eylemin protestocuları cesaretlendireceğini ve Orta Doğu'da barışa yol açacağını savundu.

"HALKI ÖLDÜREN LİDERLERİ ÖLDÜRÜN"

Graham, Fox News'e verdiği röportajda, "Sayın Başkan, alacağımız her türlü önlem protestocuları cesaretlendirecek ve rejimi çok korkutacak," dedi. "Sayın Başkan, sizin yerinizde olsam, halkı öldüren liderliği öldürürdüm. Buna bir son vermelisiniz."

"Eğer işler iyi sonuçlanırsa, barış sağlanır. Devlet destekli terörizm faaliyetlerinin tamamı durur. Hizbullah, Hamas gider. İsrail ve Suudi Arabistan barışır. Ortadoğu'da yeni bir gün doğar" diye ekledi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
