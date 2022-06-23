Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu - Haberler

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Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Ailesini ve arkadaşlarını geride bırakıp 30 yıl boyunca Japonya'nın Sotobanari adasında yaşayan 86 yaşındaki Masafumi Nagasaki, Japn hükümetinin zorlamasıyla 2018'de şehirde yaşamaya başladı. Şehir hayatına ayak uyduramayan Masafumi, hükümetin izni ile adaya geri döndü. Adaya döndüğünde yaşlı adamın ilk yaptığı şey ise kıyafetlerini çıkarmak oldu.

Şehir hayatına bir türlü uyum sağlayamayan ve hep mutsuz olan Masafumi'nin adaya geri dönmesi için İspanyol kaşif Alvaro Cerezo, büyük bir mücadele verdi.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Uzun uğraşlar sonrası hükümet Masafumi'nin adaya geri dönmesine izin verdi. Masafumi, elbiselerin çıkarıp adadaki ormanlık alanda yaşamaya başladı.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Yerel yetkililer, doktorlarla üç hafta boyunca toplantı yaptıklarını doktor ve yetkililerin Masafumi'nin ormanda tek başına öleceğinden korktukları için geri dönmesine izin vermek istemediklerini dile getirdi.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Cerezo, "Gerekli izinleri aldıklarını ve yaşlı adama adaya geri döneceğini söylediğimizde sevinçten zıplayıp gözyaşlarına boğuldu" dedi.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Cerezo, adaya ayak bastıklarında Masafumi'nin kutlama yaptığını söyledi.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

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