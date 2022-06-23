Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Şehir hayatına bir türlü uyum sağlayamayan ve hep mutsuz olan Masafumi'nin adaya geri dönmesi için İspanyol kaşif Alvaro Cerezo, büyük bir mücadele verdi.

Uzun uğraşlar sonrası hükümet Masafumi'nin adaya geri dönmesine izin verdi. Masafumi, elbiselerin çıkarıp adadaki ormanlık alanda yaşamaya başladı.

Yerel yetkililer, doktorlarla üç hafta boyunca toplantı yaptıklarını doktor ve yetkililerin Masafumi'nin ormanda tek başına öleceğinden korktukları için geri dönmesine izin vermek istemediklerini dile getirdi.

Cerezo, "Gerekli izinleri aldıklarını ve yaşlı adama adaya geri döneceğini söylediğimizde sevinçten zıplayıp gözyaşlarına boğuldu" dedi.

Cerezo, adaya ayak bastıklarında Masafumi'nin kutlama yaptığını söyledi.