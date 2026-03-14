Savaşta 15. gün! İran'ın Hark adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş 15. gününde devam ediyor. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren çatışmalar devam ederken, gece yarısı ABD, İsrail ve İran'dan karşılıklı hamleler geldi.

HARK ADASI'NDA PETROL ALTYAPISI ZARAR GÖRMEDİ

İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD saldırılarının ardından Hark Adası'nda 15'ten fazla patlama sesi duyulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi.

TRUMP: EN YOĞUN HAVA SALDIRILARINDAN BİRİNİ HARK ADASI'NA GERÇEKLEŞTİRDİK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen son operasyonlarda stratejik öneme sahip Hark Adası'nın hedef alındığını duyurdu.

Trump, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini belirterek, İran'ın en kritik varlıklarından biri olarak görülen Hark Adası'ndaki tüm askeri noktaların tamamen imha edildiğini söyledi.

Adada bulunan petrol altyapısına yönelik bir saldırı düzenlememeyi özellikle tercih ettiklerini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin serbest ve güvenli geçişini engellemesi halinde bu tutumlarını yeniden gözden geçirebileceklerini de sözlerine ekledi.

İRAN'IN PETROL İHRACATININ YÜZDE 90'I HARK ADASI'NDAN YAPILIYOR

İran medyasında yer alan bilgilere göre, Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

WSJ: SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ 5 ABD İKMAL UÇAĞI VURULDU

Wall Street Journal (WSJ), Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssü'nde bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 yakıt ikmal uçağının, yerde olduğu sırada vurularak hasar gördüğünü yazdı.

İRAN'DAN "PETROL ŞİRKETLERİNİN ALTYAPISINA MİSİLLEME YAPARIZ" AÇIKLAMASI

İran ordusundan yapılan açıklamada, "İran'ın petrol altyapısına yönelik herhangi bir saldırı, ABD ile işbirliği yapan bölgedeki petrol şirketlerinin enerji altyapısına saldırılara yol açar" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi. Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü duyuruldu. İsrail ordusu bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı. ?İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'in Celile, Golan ve Hayfa kentlerinin yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerine ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleriyle saldırı yapıldığını açıkladı. Rişon Letsiyon şehir merkezinde bazı araçlar hasar aldı. Şoham'daysa bir binanın çatısında yangın çıktı. Füzelere ait şarapnellerin bir otoyolda da hasara yol açtığı ifade edildi.

LÜBNAN'DAKİ İSRAİL SALDIRISINDA 14 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun güneydeki sağlık merkezlerine düzenlediği saldırılarda en az 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

IRAK'TA BİR EVE İHA DÜŞTÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bir eve insansız hava aracı (İHA) düştü. İHA'nın kime ait olduğu ve olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili Iraklı resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ DALGA SALDIRI

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı. İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 47. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, İsrail'in Negev Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentlerinin yanı sıra ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Ãœssü ve Irak'taki ayrılıkçı Komele örgütüne füze saldırısı başlatıldı. Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzenin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidinin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka bir sonraki uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları talimatı verildi.

TAHRAN, TEBRİZ VE KUM'DA PATLAMA SESLERİ

İran medyası, gece yarısı ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran, Tebriz ve Kum kentlerinden patlama sesleri duyulduğunu yazdı.

İRAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İran'dan Türkiye'ye balistik füze fırlatıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, dost ve komşu ülke Türkiye'ye doğru herhangi bir füze atıldığı yönündeki iddiaları yalanlamaktadır" denildi. ABD ve İsrail yönetimlerinin geçmişte benzer provokatif girişimlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu tür bir eylemin İran ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan ABD ve Siyonist rejim kaynaklı bir provokasyon olabileceği değerlendirilmektedir ve konunun incelenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.