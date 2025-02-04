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Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

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Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Suriye ile Türkiye arasındaki işbirliği tarihe dayanmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi. Ortak coğrafyayı paylaşmaktayız. Kültürümüz, sosyal yapımız aynıdır" dedi.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikinci resmi yurt dışı ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak başkent Ankara'ya geldi. Şara'yı taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

TARİHİ GÖRÜŞME

Buradan kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından ise iki lider arasındaki tarihi görüşme başladı. Saat 17.00'de başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

Görüşme sonrasında kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyen iki liderden Şara, şu ifadeleri kullandı:

"SURİYE HALKI TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAKTIR"

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum davetinden ve görmüş olduğumuz sıcak misafirperlikten dolayı. Suriye halkı Türkiye'nin kurumları, devletinin ve halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Şu anda Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NDA TÜRK KANI VE SURİYE KANI BİRBİRİNE GİRDİ"

Suriye ile Türkiye arasındaki işbirliği tarihe dayanmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi. Ortak coğrafyayı paylaşmaktayız. Kültürümüz, sosyal yapımız aynıdır. İki ülkenin halkı çok güçlüdür her zaman böyle devam edecektir.

Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

"İSRAİL'İN MUTLAKA 67 SINIRLARINA DÖNMESİ LAZIM"

İlişkilerimizi derin bir stratejik işbirliğini dönüştürme arzusundayız. İnsani, ekonomik, kültürel alanlarda işbirliğine gitmeliyiz. Ortak stratejilerden bir tanesi güvenlik alanında olacaktır. Tehditleri ele aldık. Özellikle Suriye'nin kuzey ve doğusunda uluslararası baskıların İsrail'e mutlaka uygulanması lazım, 67 sınırlarına dönmesi lazım.

"TÜRKİYE İLE TEKRAR TİCARETİ CANLANDIRACAĞIZ"

Türkiye ile tekrar ticareti canlandıracağız. Altyapının yeniden yapılanması konusunda, Suriye'nin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite olmasını istemekteyiz.

Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

"SAYIN ERDOĞAN'I SURİYE'YE DAVET EDİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha teşekkür ediyor, kendisini Suriye'ye davet ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu gerçekleşecektir. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."

Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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