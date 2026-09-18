Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da yaptığı açıklamada 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için teşkilatlara saha çalışması çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin düzenlenen yasanın yürürlüğe girmesi için ise terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi şartının bulunduğunu belirtti.

Çeşitli temaslar kapsamında Adana'ya gelen Bakan Gürlek, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2028 hedefleri ve gündemdeki hukuki süreçlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının odağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini koyan Gürlek, teşkilat mensuplarına büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR SEÇMEK İÇİN..."

2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Adalet Bakanı Gürlek, partililere hitaben şu ifadeleri kullandı: "2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte; el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riayetiyle sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı’nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de bir araya geleceğini aktaran Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen çalışmalarda katedilen aşamaya dikkat çekti. Hazırlanan düzenlemede şehit ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini kaydeden Gürlek, söz konusu yasal çerçevenin hayata geçmesi için terör örgütünün tamamen tasfiye edilmesinin ve silahların bırakılmasının şart olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haberler.com