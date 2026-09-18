Şapka da kurtarmadı! Yağız Sabuncuoğlu'nun Adli Tıp'a sevk edildiği görüntüler

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yağız Sabuncuoğlu'nun sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

SEVK SIRASINDA ŞAPKA DETAYI

Ortaya çıkan görüntülerde, sevk işlemi sırasında Yağız Sabuncuoğlu'nun başında şapka olduğu görüldü. Sabuncuoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın detaylarının ve şüphelilerle ilgili sürecin ilerleyen aşamalarda netleşmesi bekleniyor.