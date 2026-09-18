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Şapka da kurtarmadı! Yağız Sabuncuoğlu'nun Adli Tıp'a sevk edildiği görüntüler

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Şapka da kurtarmadı! Yağız Sabuncuoğlu'nun Adli Tıp'a sevk edildiği görüntüler Haber Videosunu İzle
Şapka da kurtarmadı! Yağız Sabuncuoğlu'nun Adli Tıp'a sevk edildiği görüntüler
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği görüntüler ortaya çıktı. Sevk sırasında başındaki şapka dikkat çekerken, soruşturma kapsamında işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yağız Sabuncuoğlu'nun sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

SEVK SIRASINDA ŞAPKA DETAYI

Ortaya çıkan görüntülerde, sevk işlemi sırasında Yağız Sabuncuoğlu'nun başında şapka olduğu görüldü. Sabuncuoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın detaylarının ve şüphelilerle ilgili sürecin ilerleyen aşamalarda netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bayılıyorum bu ÜNLÜ ile başlayan haberlere. Herkes ÜNLÜ bir ben tanınmıyorum demekki :-)

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