Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası nedeniyle endişeli günler geçiren Yunanistan'da uzmanlar korkutan uyarıyı yaptı. Depremlerin en çok yaşandığı Santorini Adası ve çevresi için volkanı hareketlilik uyarısı yapıldı.

1300 DEPREM YAŞANDI

Deprem Korunma ve Planlama Organizasyonu (OASP) Başkanı Profesör Efthimios Lekkas, iki Komitenin (Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik Risk Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ve OASP'nin Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi) ortak bugün toplantı düzenledi. Bölgede 3 ve üzeri büyüklüğünde 1300 adet deprem yaşandığını belirten komite, bir dizi uyarıda bulundu.

VOLKANİK HAREKETLİLİK UYARISI

Komitenin uyarıları şu şekilde: "Thira ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanındaki sismik dizilim, 1 Şubat'tan bugüne kadar yaklaşık 3 üzerinde büyüklüğe sahip 1300 depremle (ve kaydedilen maksimum büyüklük 5.3) göreceli bir azalma göstermektedir.

Anydros adası bölgesindeki mevcut sismik aktivite, Kuzey Batı ve Güney Doğu yönündeki denizaltı faylarından kaynaklanmaktadır ve bölgenin daha geniş jeodinamik bağlamının bir parçasıdır. Eldeki verilere göre bu aktivite tektonik hareketler ve daha derin magmatizmanın birleşmesi sonucu oluşmuştur. Kaldera içindeki sismik aktivite aynı seviyelerde seyrederken, sürekli izlenen Santorini'nin daha geniş kesimlerinde ise artan zemin deformasyonu gözleniyor.

OKULLAR 1 HAFTA DAHA TATİL

Karar sonrasında, Thira, Ios, Anafi ve Amorgos'ta okullar 21 Şubat 2025 Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Komite, çarşamba günü yeniden toplanacak.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR SARSINTI GERÇEKLEŞEBİLİR"

Öte yandan deprem uzmanları, çok güçlü bir sarsıntının hala gerçekleşme ihtimali olduğunu, bunun 1956'daki depreme hiç benzemeyeceğini vurguladı.

"HALK, KIRILAN FAYLARIN SESİNİ DUYUYOR"

Santorini'de devam eden deprem dalgaları ve gece boyunca duyulan gizemli uğultu, ada halkını endişelendirdi. Bilim insanları, bu durumun yanardağ aktivitesiyle bağlantılı olabileceğini belirtti. Uzmanlar, halkın denizin altında kırılan fayların sesini duyduğunu söyledi.