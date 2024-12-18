Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
Eski belediye başkanları birbirine düştü
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu

Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı, bugün kademeli olarak yeniden açıldı. İlk uçuş Şam'dan Halep'e düzenlenirken ilerleyen dönemde uluslararası uçuşlar da başlayacak.

Suriye'de muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini devirirken bölgede tarihi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

UZUN ZAMAN SONRA YENİDEN AÇILDI

Suriye'de uzun süredir süren çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı yıllar sonra bugün yeniden kapılarını açtı.

Şam Uluslararası Havalimanı bugün uçuşlara açılıyor

KADEMELİ OLARAK FAALİYETLER BAŞLAYACAK

Muhaliflerin başkent Şam'a ilerleyişi sırasında güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılan havalimanı, yapılan açıklamalara göre kademeli olarak faaliyete başlayacak.

Şam Uluslararası Havalimanı bugün uçuşlara açılıyor

İLK UÇUŞ HALEP'E

İlk uçuş başkent Şam'dan Halep'e düzenlenirken, iç hat seferleriyle başlayacak operasyonlar ilerleyen dönemde uluslararası uçuşları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Yetkililer havalimanının açılmasının sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanması için de önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Şam Uluslararası Havalimanı bugün uçuşlara açılıyor

TİCARİ HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Havalimanında gerekli onarımlar ve güvenlik önlemlerinin tamamlandığı, böylece yolcuların seyahatlerini rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceği belirtildi. Şam Uluslararası Havalimanı'nın, özellikle bölgedeki diplomatik ve ticari hareketliliği yeniden canlandırması bekleniyor. Suriye halkı için havalimanının açılması, yıllardır süren çatışmaların gölgesinde kaybedilen birçok fırsatın yeniden kazanılacağı bir umut ışığı olarak görülüyor.

Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Hande hakkında flaş iddia
img

Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
img

Küs olduğu kızı usta sanatçı ile ilgili bakın ne dedi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yeter artık düzelse de kurtulsak.. yan komşunun kavgalarını dinlemek zorunda kalan aileler gibi olduk

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Pentagon Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

Son Dakika Haberleri

Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Uzak Şehir 7. BÖLÜM FRAGMAN! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi? ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 18 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Ordu hava durumu 18 Aralık | Bugün Ordu'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.