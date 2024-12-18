Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e

Suriye'de muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini devirirken bölgede tarihi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

UZUN ZAMAN SONRA YENİDEN AÇILDI

Suriye'de uzun süredir süren çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı yıllar sonra bugün yeniden kapılarını açtı.

KADEMELİ OLARAK FAALİYETLER BAŞLAYACAK

Muhaliflerin başkent Şam'a ilerleyişi sırasında güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılan havalimanı, yapılan açıklamalara göre kademeli olarak faaliyete başlayacak.

İLK UÇUŞ HALEP'E

İlk uçuş başkent Şam'dan Halep'e düzenlenirken, iç hat seferleriyle başlayacak operasyonlar ilerleyen dönemde uluslararası uçuşları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Yetkililer havalimanının açılmasının sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanması için de önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

TİCARİ HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Havalimanında gerekli onarımlar ve güvenlik önlemlerinin tamamlandığı, böylece yolcuların seyahatlerini rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceği belirtildi. Şam Uluslararası Havalimanı'nın, özellikle bölgedeki diplomatik ve ticari hareketliliği yeniden canlandırması bekleniyor. Suriye halkı için havalimanının açılması, yıllardır süren çatışmaların gölgesinde kaybedilen birçok fırsatın yeniden kazanılacağı bir umut ışığı olarak görülüyor.