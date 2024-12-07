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Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

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Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle birlikte Beşar Esad, yolun sonuna geldiğini gösteren talimatını verdi. Başkentte Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları binaları boşaltıldı. Kurumlarda az sayıda askerin kaldığı belirtildi.

Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta ilerleyiş devam ediyor. Kritik kentleri birkaç gün içinde ele geçirmeyi başaran muhalifler, başkent Şam'a kadar geldi. Silahlı muhalif gruplar Şam'a güneyden girmeye başladı.

GENELKURMAY VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA ASKER KALMADI

Köşeye sıkışan Beşar Esad'dan dikkat çeken bir talimat geldi. Esad'ınj emriyle Şam'daki genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları binaları boşaltıldı.

Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

IRAK'A KAÇTILAR

Öte yandan Esad rejimine bağlı askerler el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındı. Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.

MUHALİFLER ŞAM'DA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

REJİM ŞAM'DAN GÜÇLERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Şam'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Kuteyfe ilçesi ve çevresindeki birçok yerleşimden çekilen rejim güçleri, başkentin güneybatı kırsalındaki Han Şeyh, Katana, Kenaker, Zakiye, Saasa ve Beyt Cin yerleşim yerlerindeki mevzilerini boşalttı. Rejim askerleri başkent Şam'a doğru çekiliyor.

Ülkenin güneyinde rejim kontrolündeki Dera ve Suveyda illeri şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolünde geçmişti. Şam'ın güneybatısındaki Kuneytra il merkezini rejimden geri alan yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında ilerlemeye çalışıyor. Yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında Saasa Hapishanesi'ni ele geçirerek, burada alıkoyulan çok sayıda kişiyi serbest bıraktı.

Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıFurkan inci:

herkesin ve herşeyin bir sonu var sonsuzluk sahibi Allah'tır

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Haber YorumlarıÖmer GZKZL:

Esed düştü !!!

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Haber YorumlarıAli Demir :

Muhaliflerin birer gün arayla koca koca şehirleri, üstelik helikopter bile kaldırmayı beceremeyen bir grubun yönetimi ele alması demek oluyor ki BOP planı tıkır tıkır işliyor. Kürdistan geliyor hazır olun. İmralı’daki de demek ki kurucu lider olacak

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Haber YorumlarıFake You hard:

Sira sana geldi doktor esad 14 yil aradan sonra sira senin

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Haber YorumlarıAli Demir :

Kürdistan geliyor esed gitti diye sevinmeyin. Eş başkan görevini gayet iyi yapıyor

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Çakma kırallıkların sonu böyledir yüz sene önce dedesi ingilzilerin atadığı valiydi zülüm yüz seneyi geçmez

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

simdi gevur tohumu jokerallame dusunsun

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Haber Yorumlarıİlyas GÜNEŞ:

Bakalım bundan sonra Suriye'yi ne bekliyor. Böl parçala yut büyük ortadoğu projesi tam takir işliyor

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Allah'ım , sen işini bilirsin .Valla daraldık ya . Sen şu garip kulunun içinden geçeni bilirsin . Bi el atıversen , hıı . Sen darda kalana yardım edersin .

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Haber YorumlarıMevlüt:

İsrail in etrafındaki ülkelerin hepsi böyle. İçlerinde birbirinini yiyeceğiz diye düzgün bir orduları yok. Böyle olunca da İsrail bunlarla top gibi oynuyor

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