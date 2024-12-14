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Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı

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Beşar Esad'ın devrilip muhaliflerin yönetime geçmesinin ardından 12 yıl sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği bugün yeniden açıldı. Büyükelçiliğe Türk bayrağı çekilirken, Geçici Maslahatgüzar Burhan Köroğlu da konuta gelerek göreve başladı.

Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyonun ardından Baas rejimi devrildi. Devrik lider Beşar Esad'ın Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçmasının ardından ülkede yeni dönem başladı.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye, Suriye'de büyükelçiliğin yeniden açılması için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe açıklamalarının ardından 12 yıl sonra Şam Büyükelçiliği açıldı. Büyükelçilik konutunda Türk bayrağı göndere çekildi.

Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı

GEÇİCİ MASLAHATGÜZAR GÖREVE BAŞLADI

Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu da Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Köroğlu, büyükelçiliğe gelerek göreve başladı.

"SURİYE'NİN YENİDEN İMARINDA SURİYE HALKININ YANINDA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "İşte bugün, Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında da tüm kesimiyle Suriye halkının yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı

MART 2012'DE KAPATILMIŞTI

Suriye'nin Şam kentinde bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Fazla degil 5 yil sonra akp ve basini bu ulkeyi yok edicek.o bayrak israildede dalgalaniyor adi ustunde buyuk elcilik.sanki ucucaz gibi mansetin amaci ne .

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme88
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

sesli güldüm yahu bütün büyükelçiliklerde kendi ülkesinin bayrağı dalgalanır bunda bir olağanüstülük var mı:))

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme33
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Chpkk kuduruyordur şimdi. Yediği kaba bu kadar mı pisler insan ya hu?

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Terör örgütü listesinden çıkarmadığınız için bu durumda şamda bayrak açmak doğru değil önce Htş yi listeden çıkarın.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıEmre null:

serbest piyasa halki yolmak için gözü doymaz tuccarlar tarafından ortaya çıkarılmış seytani bir zulümdür serbest piyasa esnaf cebini doldururken halk ezilir ayrıca serbest piyasa devletin bekasina da tehdittir itibarını da zedeliyor cunku artan fiyatlardan dolayı artırılan maaslari karşılamak iicn getirilen yeni vergiler ve vergi onun bunun peşinde koşma cadı avı devleti garibanmis fikirmiş muhtacmiş gibi gösteriyor boyle algıya neden oluyor kesinlikle devlet kira ve gıda fiyatlarini asgari ücrete sabitlemeli çözüm bu yoksa helak olacağız

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

AFFERiNN EYii Biii POOK YEDiNiZZZ Türkiye Simdi SAHAAA KALKTTI Bir Dolara Bir Euroya Düstük Ekonomiz Cosmus AKKOYUN Sürünüz Artik GIYMALI PiRZOLALI MAKARNA YiYOO

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıBükücü:

82 Şam - 83 Tel Aviv

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

BÜTÜN İSRAİL "RECEP" e MİNNETTARDIR !!!!!..... Niye mi ?...... 25 kilometre ötede de "İSRAİL BAYRAĞI" DALGALANIYOR !!!!................. "RECEP" sayesinde (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP") sayesinde !!!!........ BÜTÜN İSRAİL "RECEP" e MİNNETTARDIR !!!!!............ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ın (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP") DERHAL DERHAL DERHAL DERHAL DERHAL DERHAL İSTİFASINI İSTİYORUZ !!!!.......... 25 kilometre ötede de "İSRAİL BAYRAĞI" DALGALANIYOR !!!!.................

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Haber YorumlarıA.talha Durgut:

Çüş ...

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