Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam edilmeden birkaç dakika önceki fotoğrafı ortaya çıktı

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 30 Aralık 2006'da idam edilmeden birkaç dakika öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Hüseyin'in kelepçeli elleriyle Kur'an-ı Kerim tuttuğu görülürken, fotoğraf karesinde yer alan Irak Temyiz Mahkemesi eski Başkanı Yargıç Munir Haddad, "Bu fotoğraf 30 Aralık 2006'da Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki askeri istihbarat teşkilatı binasında, temyiz mahkemesinin Saddam Hüseyin aleyhindeki kararını okurken çekildi" dedi.

2003 yılında başlayan ABD işgalinin ardından iktidarı sona eren, yakalandıktan sonra idam edilen Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in ölmeden önceki son anlarına ilişkin yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

İDAM EDİLMİŞTİ

2003 yılında ABD ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal etmişti. O dönemde Baas Partisi ile iktidarda olan Saddam Hüseyin'in iktidarı bir süre sonra sona ermişti. Yakalanan Saddam Hüseyin, yargılanarak idam cezasına mahkum edilmişti.

YENİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Saddam Hüseyin'in idam edilmeden birkaç dakika öncesine ait bir fotoğraf ortaya çıktı. 30 Aralık 2006 tarihinde çekilen fotoğrafta sandalyede oturan Saddam Hüseyin'in kelepçeli elleriyle Kur'an-ı Kerim tuttuğu görüldü.

Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önceki son anları

"FOTOĞRAF ASKERİ İSTİHBARAT BİNASINDA ÇEKİLDİ"

Söz konusu fotoğraf karesinde yer alan Irak Temyiz Mahkemesi eski Başkanı Yargıç Munir Haddad o anları hatırlattı. Hüseyin'in tam karşısındaki masada oturduğu görülen Haddad, "Bu fotoğraf 30 Aralık 2006'da Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki askeri istihbarat teşkilatı binasında, temyiz mahkemesinin Saddam Hüseyin aleyhindeki kararını okurken çekildi" ifadelerini kullandı.