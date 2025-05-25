İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı
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Rusya ve Ukrayna 303'er savaş esirini daha karşılıklı olarak takas etti. Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul'da anlaşmaya varılan takas sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında 303'er savaş esiri takası daha gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır" denildi. Rusya açıklamasında, takas sürecinin üçüncü gününde tamamlandığını duyurdu.

İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "303 Ukraynalı eve döndü. Türkiye'de kararlaştırılan bine bin takas anlaşmasının üçüncü kısmı tamamlandı. Bu takası başarıyla gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

İSTANBUL'DA ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı. İki taraf, müzakerelerde "Bin kişiye bin kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı. Bunun savaşın başından bu yana yapılacak en büyük esir takası olacağı ifade edilmişti. Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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