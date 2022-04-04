Böylesi ilk kez oldu! Ukrayna güçleri 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağını vurdu
- Güncelleme:
Rusya ordusu, Ukrayna'yı işgalin 40. gününde çok ağır bir darbe aldı. Ukrayna güçleri, Rusya'ya ait bir Su-35 savaş uçağını ülkenin doğusundaki Harkov çevresinde uçaksavar füzeleriyle vurdu. Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'da ilk kez bir Su-35 uçağının düşürüldüğünü kaydeden askeri analistler, 40 milyon dolar değerindeki savaş uçağından geriye kalanlar için "gulyabani enkazı" ifadesini kullandı.
Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus işgalcilerin çekilmesiyle ilk zaferini elde eden Ukrayna ordusu, bu sabah yayınladığı bilgi notunda öldürülen Rus askeri sayısının 18 bin 300'e çıktığını duyurdu. Ukrayna ordusunun açıklamasında Ruslara ait 647 tank ve 1844 zırhlı aracın imha edildiği, düşürülen uçak ve helikopterlerin ise 281'i bulduğu belirtildi. Resmi verilere göre Ukrayna 147 savaş uçağını vurduğunu savunuyor.
Ukrayna ordusu, son olarak Rusya'ya ait bir Su-35 savaş uçağının ülkenin doğusundaki Harkov çevresinde vurulduğunu bildirdi. İzyum yakınlarında düşürülen uçağın enkaz fotoğrafları resmi hesaplar tarafından yayınlanırken, Su-35'in uçaksavar füzesiyle hedef alındığı aktarılıyor.
Askeri uzmanlar, yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki yüksek teknolojiye sahip savaş uçağı Su-35'in ilk kez Ukrayna'da düşürüldüğünün altını çiziyor.
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko ise, uçağın vurulduğunu "40 milyon dolarlık gulyabani enkazı!" diyerek doğruladı. Gerashchenko, Rus pilotun fırlatma koltuğuyla atlayıp kaçmayı denediğini ancak gözaltına alındığını da aktardı. Uçağın vurulduğu anı gösteren kayıtta bir adamın "Köye bir şeyler düşüyor!" dediği ve ardından küfür ettiği duyuldu. Sosyal medyada, yakalanan pilotun fotoğrafları yayınlandı.
İngiliz Daily Mail gazetesi, 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinde bugüne kadar 19 Rus uçağının düştüğünün doğrulandığını yazdı. Tek koltuklu ve çok fonksiyonlu saldırı uçağı Su-35, manevra kabiliyetiyle biliniyor ve saatte 2 bin 400 kilometre hıza çıkabiliyor. 8 ton bombayla havalanabilen jetin azami menzili ise, 1600 kilometre.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022