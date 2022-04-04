Böylesi ilk kez oldu! Ukrayna güçleri 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağını vurdu

Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus işgalcilerin çekilmesiyle ilk zaferini elde eden Ukrayna ordusu, bu sabah yayınladığı bilgi notunda öldürülen Rus askeri sayısının 18 bin 300'e çıktığını duyurdu. Ukrayna ordusunun açıklamasında Ruslara ait 647 tank ve 1844 zırhlı aracın imha edildiği, düşürülen uçak ve helikopterlerin ise 281'i bulduğu belirtildi. Resmi verilere göre Ukrayna 147 savaş uçağını vurduğunu savunuyor.

SU-35 UÇAKSAVAR FÜZESİYLE HEDEF ALINDI

Ukrayna ordusu, son olarak Rusya'ya ait bir Su-35 savaş uçağının ülkenin doğusundaki Harkov çevresinde vurulduğunu bildirdi. İzyum yakınlarında düşürülen uçağın enkaz fotoğrafları resmi hesaplar tarafından yayınlanırken, Su-35'in uçaksavar füzesiyle hedef alındığı aktarılıyor.

UKRAYNA'DA DÜŞÜRÜLEN İLK SU-35

Askeri uzmanlar, yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki yüksek teknolojiye sahip savaş uçağı Su-35'in ilk kez Ukrayna'da düşürüldüğünün altını çiziyor.

"40 MİLYON DOLARLIK GULYABANİ ENKAZI"

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko ise, uçağın vurulduğunu "40 milyon dolarlık gulyabani enkazı!" diyerek doğruladı. Gerashchenko, Rus pilotun fırlatma koltuğuyla atlayıp kaçmayı denediğini ancak gözaltına alındığını da aktardı. Uçağın vurulduğu anı gösteren kayıtta bir adamın "Köye bir şeyler düşüyor!" dediği ve ardından küfür ettiği duyuldu. Sosyal medyada, yakalanan pilotun fotoğrafları yayınlandı.

8 TON BOMBAYLA HAVALANABİLİYOR

İngiliz Daily Mail gazetesi, 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinde bugüne kadar 19 Rus uçağının düştüğünün doğrulandığını yazdı. Tek koltuklu ve çok fonksiyonlu saldırı uçağı Su-35, manevra kabiliyetiyle biliniyor ve saatte 2 bin 400 kilometre hıza çıkabiliyor. 8 ton bombayla havalanabilen jetin azami menzili ise, 1600 kilometre.