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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

"ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

"EN AZ 3 KİŞİ OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇTI"

Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, şunları aktardı: "Kamuflajlı kişiler Crocus Belediye Binası'nın bahçesine daldı, en az üç kişi otomatik silahlarla ateş açtı. Yaralılar olduğu kesin. Daha sonra bir el bombası ya da yangın bombası atıldı ve yangın çıktı. İnsanlar ateşten kaçmak için yere yattılar, yaklaşık 15-20 dakika yattılar ve sonra sürünerek dışarı çıkmaya başladılar. Birçoğu dışarı çıkmayı başardı."

İşte saldırıdan ilk görüntüler:

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak: AA / Emre İliksiz - Dünya

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