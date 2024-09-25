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Rusya'da gece eve giren ayı, baba ve oğlunu öldürdü

Rusya'da gece eve giren ayı, baba ve oğlunu öldürdü
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Rusya'da bir ayı, eve girerek baba-oğulu öldürdü. Önceki gün 35 köpeği öldürmüştü. Polis köyü korumaya aldı, sokağa çıkma yasağı uyguladı. Uzman, ayının yaralı veya kuduz olabileceğini söyledi. Öldürülen ayının zayıflığı, hasta olduğunu düşündürdü. Japonya'da da benzer olaylar yaşanıyor. "Ninja ayılar" olarak adlandırılan hayvanlar, insanlara ve hayvanlara saldırıyor. Bu olaylar, insan-vahşi hayvan çatışmalarının arttığını gösteriyor.

Rusya'nın doğusundaki Primorsky bölgesinde yaşanan trajik bir olayda, bir ayı bir eve girerek 87 yaşındaki bir baba ve 56 yaşındaki oğlunu öldürdü. Bu saldırı, aynı ayının bir gün önce yakındaki bir köpek barınağında 35 köpeği öldürmesinden sonra gerçekleşti.

Barınak yetkilisi Olga Zamyshlyaeva, barınağın orman içinde olduğunu ve zayıf çitlerle korunduğunu belirtti. Köpekler zincirle bağlı olduklarından kaçamamıştı.

Olay sonrası polis, köyü güvenlik altına aldı ve gece sokağa çıkma yasağı uyguladı. Avcılar, daha fazla can kaybını önlemek için ayıyı bulup öldürmekle görevlendirildi.

Ayı uzmanı Sergey Aramilev, sağlıklı bir ayının normalde insanlara saldırmayacağını, bu ayının muhtemelen yaralı veya kuduz olabileceğini söyledi. Nitekim öldürülen ayının zayıf olduğu görüldü, bu da hasta olabileceğini düşündürdü.

Bu arada Japonya'nın Hokkaido adasında da ayı saldırıları rapor ediliyor. "Ninja ayılar" olarak adlandırılan bu hayvanlar, insanlara ve hayvanlara saldırıyor. Özellikle "Oso18" adı verilen bir ayı, yıllarca bölgede korku salmıştı. Bu ayı geçen yıl öldürüldü, ancak benzer saldırıların devam etmesi, yeni bir tehdidin ortaya çıktığı endişesini doğurdu.

Bu olaylar, insan yerleşimlerinin vahşi hayvan habitatlarına yakınlaşmasının potansiyel tehlikelerini gösteriyor. Yetkililer, insanlar ve vahşi hayvanlar arasındaki çatışmaları önlemek için daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Rusya'da gece eve giren ayı, baba ve oğlunu öldürdü

Rusya'da gece eve giren ayı, baba ve oğlunu öldürdü

Rusya'da gece eve giren ayı, baba ve oğlunu öldürdü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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