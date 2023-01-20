Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı

Yaklaşık 1 senenin geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya, başkent Moskova'da olası füze ve İHA saldırılarına karşı Savunma Bakanlığı ve askeri binaların çatısına S-400 ve Pantsir hava sunma sistemleri yerleştirmeye başladı. Uzmanlar, Moskova'nın söz konusu hareketinin, Ukrayna'nın geçtiğimiz aylarda düzenlediği hava saldırılarının tekrar etme ihtimaline karşı yapıldığını belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşında yaklaşık 1 sene geride kaldı. Savaşta her iki taraf da önlemlerini alırken, Rusya'dan dikkat çeken bir adım geldi.

BİNALARA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ YERLEŞTİRİLDİ

Başkent Moskova'da bazı binaların çatısına hava savunma sistemleri yerleştirildi. Füze ve İHA saldırılarına karşı önlem olarak Savunma Bakanlığı, bazı askeri binalar ve eğitim kurumlarının çatısına S-400 ve Pantsir sistemleri konuşlandırıldı. Gelişmeyle birlikte, "Rusya olası saldırılara hazırlanıyor" yorumları da beraberinde geldi.

MOSKOVA'DA HAVA SALDIRISI ENDİŞESİ VAR

Savaşta özellikle Donbas bölgesi şiddetli çatışmalara sahne olurken, Kiev, önceki aylarda Rusya'da sınıra yakın bölgelere hava saldırısı düzenledi. Uzmanlar, son önlemlerin Rusya'nın yeni hava saldırılarından endişe ettiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

RUSYA YENİ ÖNLEMLER ALIYOR

Batılı ülkelerin son dönemde Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah yardımı yapması Moskova'da rahatsızlığa yol açarken, Rus medyasında çıkan haberlerde, yetkililerin Moskova'nın hava savunmasını güçlendirmek için çeşitli adımlar attığına dikkat çekildi.