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Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı

Dünya Haberleri

Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı

Yaklaşık 1 senenin geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya, başkent Moskova'da olası füze ve İHA saldırılarına karşı Savunma Bakanlığı ve askeri binaların çatısına S-400 ve Pantsir hava sunma sistemleri yerleştirmeye başladı. Uzmanlar, Moskova'nın söz konusu hareketinin, Ukrayna'nın geçtiğimiz aylarda düzenlediği hava saldırılarının tekrar etme ihtimaline karşı yapıldığını belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşında yaklaşık 1 sene geride kaldı. Savaşta her iki taraf da önlemlerini alırken, Rusya'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı

Başkent Moskova'da bazı binaların çatısına hava savunma sistemleri yerleştirildi. Füze ve İHA saldırılarına karşı önlem olarak Savunma Bakanlığı, bazı askeri binalar ve eğitim kurumlarının çatısına S-400 ve Pantsir sistemleri konuşlandırıldı. Gelişmeyle birlikte, "Rusya olası saldırılara hazırlanıyor" yorumları da beraberinde geldi.

Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı

Savaşta özellikle Donbas bölgesi şiddetli çatışmalara sahne olurken, Kiev, önceki aylarda Rusya'da sınıra yakın bölgelere hava saldırısı düzenledi. Uzmanlar, son önlemlerin Rusya'nın yeni hava saldırılarından endişe ettiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı

Batılı ülkelerin son dönemde Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah yardımı yapması Moskova'da rahatsızlığa yol açarken, Rus medyasında çıkan haberlerde, yetkililerin Moskova'nın hava savunmasını güçlendirmek için çeşitli adımlar attığına dikkat çekildi.

Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Ukrayna Moskova Donbas Rusya Dünya Güncel Haberler

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