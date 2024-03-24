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Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu

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Moskova'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya, başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrini savaş uçaklarıyla vurdu. Sirenlerin çalmasıyla binlerce kişi sığınaklara inerken, Rusya'nın NATO topraklarına komşu Lviv şehrini de hedef aldığı öğrenildi.

SALDIRIDA 150 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna önceki akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 150 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, sonrasında AVM'de çıkan yangını da saldırganların yanıcı sıvılar kullanarak çıkardıkları belirlendi.

Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu

SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI

Rusya İstihbarat Servisi (FSB), saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının özenle planlandığı belirtilen açıklamada, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Ayrıca, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerine yer verildi.

Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu

BİNLERCE KİŞİ SIĞINAKLARA İNDİ

Rusya yönetimi saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutarken, ordu birlikleri bu gece yarısı harekete geçti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i savaş uçaklarıyla vuran Rus ordusu saldırılarında binlerce kişi sığınaklara indi. Kiev'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Görgü tanıkları çok sayıda füzenin havada önlendiğini aktardı.

Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu

POLONYA SİLAHLI KUVVETLERİ ALARM DURUMUNDA

NATO topraklarına komşu Lviv şehri de hedef alındı. Polonya silahlı kuvvetleri, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirdi.

Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Polonya Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

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