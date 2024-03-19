Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna'ya asker göndermek için hazırlık yapıyor

Rus istihbaratı, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri birlik göndermek için hazırlık yaptığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılına girerken, Avrupa ile Moskova yönetimi arasındaki gerilim de artıyor. Son olarak Rusya'nın komşusu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıyla birlikte tehditlerin ve askeri hareketliliğin de dozu arttı. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Gerekirse Ukrayna'ya asker gönderebiliriz" açıklaması ortamı daha da gerginleştirdi.

RUS İSTİHBARATI: FRANSA UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERECEK

Bugün ise Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa'nın Ukrayna'ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını, ilk etapta 2 bin askerin gönderileceğini duyurdu. Narışkin, Ukrayna'ya ulaşması beklenen Fransız birliğinin, Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini de vurguladı.

Narışkin, Fransa hükümetinin Ukrayna'daki Fransız kayıplarının sayısının 'psikolojik olarak önemli bir eşiği çoktan aştığını' bildiğini ve bu tür verilerin açıklanmasının vatandaşları protestolara kışkırtabileceğini söyledi.

"MACRON ER YA DA GEÇ GERÇEĞİ AÇIKLAMAK ZORUNDA KALACAK"

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin açıklamasında, "Macron er ya da geç gerçeği açıklamak zorunda kalacak ama 'itirafı' mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacaktır. Bu tür hassas verilerin yayımlanması, özellikle de çiftçilerin ülke genelinde hükümet karşıtı kitlesel protesto gösterileri düzenlediği bir ortamda, vatandaşları protesto gösterilerine kışkırtabilir." ifadelerini kullandı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde AB ülkeleri içinde tartışmaya yol açan "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamalarının ardından konuşmuş ve yine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"RUSLARA KARA OPERASYONU YAPMAK GEREKEBİLİR"

Macron, "Bunu arzu etmiyorum ve bu konuda inisiyatif almayacağım ama belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa'nın gücü, bunu yapabilmesidir." demişti.

"KENDİMİZİ KORKUTMAMALIYIZ"

Ayrıca Rusya'nın "korku söylemi" yaydığını ve buna kanmamak gerektiğini belirten Macron, "Kendimizi korkutmamalıyız. Karşımızda büyük bir güç yok. Rusya nükleer silahlara sahip orta ölçekli bir güç." ifadesini kullanmıştı.

MACRON'UN ŞUBAT AYINDAKİ AÇIKLAMALARI

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti. Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.

FRANSA MUHALEFETİ ENDİŞELİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya destek konusunda sınır tanımadığını belirtmesinin ardından muhalefet, ülkenin savaşa sürüklenmesi konusunda endişesini dile getirmişti.