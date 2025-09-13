Haberler

Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı

Polonya'nın ardından bu kez Romanya semalarında Rusya'ya ait İHA görüldü. Ukrayna sınırına yakın bir bölgede radara takılan İHA, orduyu alarma geçirdi. F-16 savaş uçakları peş peşe havalanırken, halka sığınaklarda kalmaları yönünde çağrı yapıldı. Olası tehdit Polonya ile NATO'yu da harekete geçirdi. Polonya, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde kendisine ve NATO'ya ait savaş uçaklarını devreye soktu.

Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) Polonya'dan sonra bu kez Romanya semalarında görüldü.

ROMANYA SEMALARINDA İHA ALARMI

Saat 18.23 sularında Romanya'nın Tulcea kentinin güneybatısında, Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) radar sistemlerine yakalandı. Romanya Hava Kuvvetleri'ni alarma geçiren İHA, kısa süre sonra radarlardan kayboldu.

F-16'LAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Gelişme üzerine Feteşti'de bulunan 86. Hava Üssü'nden iki F-16 savaş uçağı peş peşe havalandı. Savunma Bakanlığı, uçakların görevinin yalnızca hava sahası gözetimi olduğunu duyurdu. Uçaklar, Ukrayna'daki Rus saldırılarının Romanya sınırına etkilerini gözlemlemekle görevlendirildi.

VATANDAŞLARA "SIĞINAKLARDA KALIN" UYARISI

İHA'nın Romanya topraklarına düşme ihtimali, sınır hattındaki yerel otoriteleri de harekete geçirdi. Güvenlik riski nedeniyle vatandaşlara "yerinde sığınma" çağrısı yapıldı. Savunma Bakanlığı, durumun radarlar ve hava devriyesiyle anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

POLONYA VE NATO UÇAKLARI DA HAREKETE GEÇTİ

İHA gerilimi bölgesel güvenliği de etkiledi. Polonya, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde kendi ve NATO savaş uçaklarını devreye soktu. Doğu Polonya'daki Lublin Havalimanı güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

POLONYA: HERHANGİ BİR İHLAL YAŞANMADI

Polonya Silahlı Kuvvetleri, yaşanan hareketliliğin hava sahası ihlaline karşı değil, olası tehditlere karşı bir önlem olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Özellikle sınır bölgelerinde yaşayan sivillerin korunmasının öncelikleri olduğu vurgulandı. Olay sırasında Polonya hava sahasında herhangi bir ihlal yaşanmadığı da belirtildi.

RUSYA'NIN POLONYA HAVA SAHASINI İHLALİ

Bu gelişmeler, 10 Eylül'de yaşanan benzer bir olayın hemen ardından geldi. Polonya o tarihte, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sırasında birkaç İHA'nın kendi hava sahasını ihlal ettiğini ve bazılarını düşürdüğünü açıklamıştı. Moskova ise saldırıların yalnızca Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik olduğunu ve Polonya'nın hedef alınmadığını savunmuştu. Polonya, bu olaylardan sonra Belarus ve Ukrayna sınırındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirmişti.

NATO'DAN "DOĞU GÖZCÜSÜ" OPERASYONU

Rusya'ya İHA'ların Polonya topraklarına düşmesinin ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Aleksus Grinkevich, ittifakın doğu kanadını güçlendirmeyi amaçlayan "Doğu Gözcüsü" (Eastern Sentry) operasyonunun fiilen başladığını duyurmuştu. Yeni savunma yapılanmasında Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya gibi birçok ülke yer alacak.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
yaklaşıyor yaklaşmakta olan. avrupa ve nato çok büyük bir bedel ödeyecek.

