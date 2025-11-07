Haberler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, "Türkiye'nin AB adaylığını destekliyoruz. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için çok önemli bir nokta" ifadelerini kullandı.

  • Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığını desteklediklerini açıkladı.
  • Romanya, Türkiye ile stratejik ortaklığın 15. yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına 2025'te Bükreş'te ev sahipliği yapacak.
  • Romanya, Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik rolüne teşekkür etti ve bölgede işbirliğini genişletmeyi hedeflediğini belirtti.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bükreş'in NATO Sanayi Forumu'na ev sahipliği yaptığını belirten Toiu, Türkiye ile aktif bir diyalog yürüttüklerini, stratejik ortaklığın yanı sıra işbirliğini derinleştirme ve genişletme isteklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Toiu, Türkiye ve Romanya'nın stratejik ortaklığının seneye 15'inci yılı olacağını hatırlatarak, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Bükreş'te yapılmasına bugün bir kez daha karar verdik. Bu toplantıya gelecek yıl ev sahipliği yapacağız. Romanya Cumhurbaşkanı Nicuor Dan'ın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davetini de sundum." dedi.

Romanya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Türkiye'nin, AB dışında işbirliği yaptığı en önemli ülke konumunda olduklarını aktaran Toiu, yatırımlar aracılığıyla işbirliğini daha da artırmak istediklerini vurguladı. Toiu, ticari ilişkilerin hem hacmini hem de sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, ülkesinin özellikle savunma sanayisi alanında yabancı yatırımları kolaylaştırıcı işbirliği sunduğunu aktardı.

"TÜRKİYE'NİN AB ADAYLIĞINI DESTEKLİYORUZ"

Romanya'nın hem Türkiye hem de Bulgaristan ile NATO çerçevesindeki işbirliğine işaret eden Toiu, "Bu üçlü işbirliği sadece NATO'da değil, farklı alanlara da genişletilebilir. Bu da diğer ülkelere örnek olabilir. Türkiye'nin AB adaylığını destekliyoruz. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için çok önemli bir nokta." diye konuştu.

Romanya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Toiu, Gazze'deki son durumu da ele aldıklarını ifade ederek, "ABD, Katar ve Mısır işbirliği konusunu görüştük. Esirlerin serbest bırakılması için Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Romanya da insani yardımların bir an evvel ulaşması ve tedaviye ihtiyaç duyan çocukların bakımı için desteklerine devam edecektir. Adil ve sürdürülebilir bir barış için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

TÜRKİYE'YE 'KARADENİZ' TEŞEKKÜRÜ

Türkiye'ye Karadeniz'in güvenliği için üstlenmiş olduğu rolünden dolayı teşekkür eden Toiu, "Bölgesel olarak çalışmalarımız var. Aynı zamanda NATO'da iki müttefik ülke olarak da ekonomik temeli geliştirmek için çok çalışıyoruz. Karadeniz'deki potansiyeli de değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu. Toiu, önceki gün ve dün gerçekleşen NATO Sanayileri Forumu'nda da Karadeniz'de güvenliğin nasıl genişletebileceğinin konuşulduğunu belirterek, ekonomik işbirliğine imkan tanımak istediklerini, ortak yatırımlara değer verdiklerini söyledi.

Romanya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

zaten birileri köstekler öbürü destekler filmler aynıdır şekli değişir biri emekliye ikibuçuklira verirken ortağı yüzbinlira almasını destekliyoruz der ağız bu durmaz söylemeyeceği şey yok iş icraata ne yapıldığına ne olduğuna bakar

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

makarnanın içinde uyuşturucumu var aciba :) bunlar yiyip yiyip kafası güzel gibi geziyor arkadas kazıga oturtsa bunları şükür diyecek konumdalar :)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Romanya'nın eti ne budu ne de bize ya destek oluyor. Bugüne kadar girmeyip de öldük mü. Girilmesine karşıyım

Haber YorumlarıBaba Can:

yani askeriniz bizi korusun üç buçuk atıyoruz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
