Restoranda yemek yiyen kadın fenomenin göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup, yönetime şikayet ettiler - Haberler

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Restoranda yemek yiyen kadın fenomenin göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup, yönetime şikayet ettiler

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Adrienne Airhart, doğum gününü kutlamak için bir restorana gitti. Adrienne ve arkadaşlarının yemek yediği sırada, yan masada oturanlar Adrienne'nin dekoltesi ve göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olarak restoran yönetimine şikayette bulundu.

Los Angeles kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Adrienne Airhart, kentteki lüks bir restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamaya başladı. Adrienne, arkadaşlarıyla yemek yediği sırada sıcaklayarak üzerindeki şalı kaldırdı.

Bu sırada yan tarafta bir aile oturuyordu. Ailenin annesi, Adrienne'nin dekoltesinden ve göğüslerinin büyüklüğünden şikayet ederek, restoran yönetimine şikayette bulundu.

Restoranda yemek yiyen kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup, yönetime şikayet ettiler

Yan taraftaki kadın, ayağa kalktıktan sonra Adrienne'ye durumdan bahsederek, göğüslerinin kendisini ve ailesini rahatsız ettiğini dile getirdi. Adrienne ise yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Başına gelenler hakkında konuşan Adrienne, "O gece arkadaşlarımla birlikte doğum günü kutlaması yapıyorduk. Üzerimdeki kıyafet de normaldi, bir aşırılık olduğunu düşünmüyorum. Bence yan masadaki kadın ön yargılı davrandı" dedi.

İşte Adrienne'nin yemek sırasında giydiği kıyafet:

Restoranda yemek yiyen kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup, yönetime şikayet ettiler

Restoranda yemek yiyen kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup, yönetime şikayet ettiler

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

dekolteli elbise, Cinsellik, Dünya, Haberler

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