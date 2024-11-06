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ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
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ABD başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege sayısına ulaşan Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

ABD'de halk, bugün 47. başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'de başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçimini yaptı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, 277 delege ile seçim zaferini garantiledi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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