Radyo sunucusu kadın yayın sırasında günde kaç kez ilişkiye girdiğini söyledi, sayıyı duyan konuk afalladı

Avustralyalı radyo ve televizyon sunucusu Abbie Chatfield, moderatörlüğünü yaptığı bir yayında erkek arkadaşıyla günde 21 kez ilişkiye girdiğini söyledi. Genç kadının bu itirafı, konuğunda da büyük şaşkınlığa neden oldu.

Canlı yayında yaşanan kazalara sık sık rastlanılıyor ancak neredeyse ilk kez bir yayında sunucu tarafından günde kaç kez ilişkiye girdiğine ilişkin bilgi verildi. 27 yaşındaki Avustralyalı radyo ve televizyon sunucusu Abbie Chatfield, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir anısını takipçilerine aktardı.

"GÜNDE 21 KEZ İLİŞKİYE GİRDİK"

Abbie Chatfield bir dönem beraber olduğu erkek arkadaşıyla günde 21 kez ilişkiye girdiğini söyleyerek büyük şaşkınlık yarattı. Konuğu da genç kadının itirafı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ancak genç sunucu, özel hayatını paylaştığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri ise genç kadına destek verdi.