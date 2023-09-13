Putin'le görüşen Kim'den dünyayı tedirgin edecek sözler: Rusya'nın tüm kararlarını destekleyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u Vostoçni Uzay Üssü'nde ağırladı. Dünyanın yakından takip ettiği görüşmenin ardından iki lider uzay roketi montaj atölyesini inceledi. Burada konuşan Kim, "Putin'in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik, destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Liderler, yeni inşa edilen üssün uzay roketi montaj atölyesini birlikte inceledi. Kim, "Putin'in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik, destekleyeceğiz" dedi.

PUTİN: KUZEY KORE LİDERİ ROKET TEKNOLOJİSİNE İLGİ GÖSTERİYOR

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk, uzay üssü ile ilgili Kim ve Putin'e bilgi verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, üsse gerçekleştirilen ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un uydu üretimi konusuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Putin, "Bu nedenle Vostoçni Uzay Üssü'ne geldik. Kuzey Kore lideri roket teknolojisine büyük ilgi gösteriyor. Uzay araştırmalarını da geliştirmeyi hedefliyorlar" dedi.

"SİZİ GÖRDÜĞÜME ÇOK SEVİNDİM"

Uzay üssündeki incelemelerin ardından ikili görüşmeye geçen liderler, kısa bir konuşma yaptı. Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Kore halkının bağımsızlık zaferinin de 70'inci yıl dönümündeyiz. Bu önemli bir zaman çünkü ülkemiz Kore Halk Cumhuriyeti'ndeki dostlarımıza ve Kore halkına destek oldu" dedi.

KİM: PUTİN'İN TÜM KARARLARINI DESTEKLEYECEĞİZ

Kim Jong-Un ise Putin'e Rusya'nın kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Rusya'nın batılı ülkeler ile yaşadığı gerilim ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin konuşan Kim, "Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz. Başkan Putin'in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele veren egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

Kim, ayrıca Rusya ile ilişkilerin öncelik haline getirileceğini söyledi.