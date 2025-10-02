Putin'den Avrupa'ya açık gözdağı: Yanıtımız oldukça ikna edici olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova merkezli düşünce kuruluşu Valdai Tartışma Kulübü'nün Soçi kentinde düzenlediği etkinlikte Avrupa ve NATO'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'NIN NATO'YA SALDIRACAĞINA İNANMAK İMKANSIZ"

Avrupa'daki elitlerin Rusya ile savaşın yakın olduğunu söyleyerek histeriye yol açtığını belirtenPutin, Moskova'nın NATO'ya saldıracağına inanmanın ise imkansız olduğunu dile getirdi. Putin, "Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansızdır. Eğer biri askeri alanda rekabet etmek istiyorsa, Rusya'nın çok kez hızlı yanıt verdiğini unutmamalı" diye konuştu. Ülkesinin üzerine oynanmaması gerektiğini de vurgulayan Putin, "Rusya, provoke edilmemeli. Zayıflık kabul edilemez" dedi.

AVURPA'NIN SİLAHLANMASI: VERİLECEK YANIT EN HAFİF TABİRLE OLDUKÇA İKNA EDİCİ OLACAK

Avrupa'nın giderek artan silahlanma sürecini de değerlendiren Putin, şu şekilde konuştu: "Olanları görmezden gelemeyiz. Kendi güvenliğimiz, tekrar ediyorum, savunmamız ve güvenliğimiz nedeniyle bunu yapmaya hakkımız yok. Örneğin Almanya, Alman ordusunun Avrupa'nın en güçlü ordusu olması gerektiğini söylüyor. Güzel. Dikkatlice dinliyoruz, ne demek istediğini anlıyoruz. Sanırım hiç kimse bu tür önlemlerin Rusya'yı harekete geçmeye zorlayacağından şüphe duymuyor ve Rusya'nın karşı önlemleri de çok uzun sürmeyecek. Bana öyle geliyor ki, bu tehditlere verilecek yanıt en hafif tabirle oldukça ikna edici olacak"

Ukrayna'da barışın sağlanamamasından Avrupa'yı sorumlu tutan Rus lider, "Ne yazık ki çatışmaları durdurmak mümkün olmadı. Ancak bunun sorumluları çoğunlukta değil, Avrupa'da çatışmayı sürekli tırmandıran bir azınlıktalar" ifadelerini kullandı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Putin, ABD ile ilişkilerin tamamen düzelmesini istediklerini belirtirken, iki ülke arasındaki büyük farklar olduğunu ancak büyük devletler arasında böyle farkların olmasının normal olduğunu söyledi. Mevcut Beyaz Saray yönetiminin çıkarlarını ve isteklerini doğrudan ve ikiyüzlülükten uzak bir şekilde dile getirdiğini kaydeden Vladimir Putin, "Mevcut ABD yönetiminin, kendi anlayışına göre, öncelikle kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini görüyoruz. Bunun rasyonel bir yaklaşım olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.