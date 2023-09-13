Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşüyor

Zırhlı trenle Rusya'ya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya gelen iki liderin silah anlaşması yapabileceği ön görülürken, ABD'den yapılan açıklamada "Olası bir silah anlaşmasında Kuzey Kore bedelini öder" açıklaması yapılmıştı.

Zırhlı trenle Rusya'ya giden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rus lider Vladimir Putin ile Vostoçni Uzay Üssü'nde görüşüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin silah tedariği hakkında görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna 'Ülkelerimiz kamuya açıklanmaması gereken 'hassas' alanlarda iş birliği içinde.' yanıtını verdi.

"İKİ ÜLKE ÇIKARLARINA ODAKLANIRIZ"

Dünyanın yakından takip ettiği gezi 2 gün önce başladı. Zırhlı treniyle Rusya'ya doğru yola çıkan Kim, burada yetkililer tarafından karşılandı. Bu sabahsa Putin'in kapıda karşıladığı Kim, Vostoçni Uzay Üssü'ne ayak bastı. Washington'a göre ise ziyaretin amacı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya vereceği silah desteği. Daha önce Moskova ve Pyongyang yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Amerikan yönetiminden gelen uyarılar üzerine, "Komşularımızla ilişkilerimizi yürütürken Washington'ın uyarılarını değil; iki ülke çıkarlarına odaklanırız." açıklamasını yapmıştı. Kuzey Kore liderine eşlik eden isimler arasında Mühimmat Endüstrisi'nden sorumlu isim Jo chun Ryong da var.

ABD'DEN "BEDELİNİ ÖDEYECEK" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

ABD yönetimi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyareti öncesi "Moskova'ya silah sağlamama" çağrısı yaptı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Kuzey Kore'yi, Pyongyang'ın Rusya'ya silah sağlamama veya satmama konusunda kamuoyuna verdiği taahhütlere uymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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