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Putin, BBC muhabirinin Ukrayna sorusu üzerine çılgına döndü

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Putin, BRICS zirvesinin son basın toplantısında BBC muhabiri Rosenberg'in Ukrayna işgali hakkındaki soruları karşısında öfkelendi. NATO'nun genişlemesini eleştiren Putin, Batı'yı "yalan söylemekle" suçladı. 36 ülkenin katıldığı zirvede BM Genel Sekreteri Guterres barış çağrısı yaparken, Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliği ve BRICS'in genişlemesi konuları ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesinin son günündeki basın toplantısında, BBC muhabiri Steve Rosenberg'in Ukrayna işgali hakkındaki soruları karşısında öfkesini gizleyemedi.

Üç gün boyunca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi dünya liderlerine ev sahipliği yapan Putin, Batı'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Ancak BBC muhabirinin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin BRICS'in temel değerleri olan adalet, istikrar ve güvenlik ilkeleriyle nasıl bağdaştığını sorması üzerine Putin'in tavrı değişti.

Putin, soruya öfkeyle yanıt verirken NATO'nun doğuya doğru genişlemesini eleştirdi ve Batı'yı "yüzümüze karşı yalan söylemekle" suçladı. Ayrıca ABD'yi 2014'te Ukrayna'da darbe düzenlemekle itham etti.

Zirvede öne çıkan diğer konular arasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna'da "adil bir barış" çağrısı ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliği yer aldı. Putin, eski ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırma vaadini olumlu karşıladığını belirtti.

36 ülkenin katıldığı zirve, Batı'nın Rusya'yı izole etme çabalarının başarısız olduğunu gösterirken, finansal işbirliği, bölgesel çatışmaların çözümü ve BRICS'in genişletilmesi gibi konular da ele alındı.

Putin, BBC muhabirinin Ukrayna sorusu üzerine çılgına döndü

Putin, BBC muhabirinin Ukrayna sorusu üzerine çılgına döndü

Putin, BBC muhabirinin Ukrayna sorusu üzerine çılgına döndü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Uluslararası İlişkiler Vladimir Putin Kuzey Kore Politika Ukrayna Dünya Rusya Nato Bbc

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