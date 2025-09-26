Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'deki konuşmasına protestolara rağmen devam ederken; konuşması sırasında yaptığı şakaya kimse gülmedi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.

ÜLKE TEMSİLCİLERİ SALONU TERK ETTİ

Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü. Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI ATILDI

Bazı heyet üyeleri salondan çıktığı sırada "Özgür Filistin" sloganları attı. BM' de görevli güvenlik güçleri ise salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu'nun konuşması boyunca tetikte kaldı. Güvenlik güçleri, İsrail Başbakanı konuşurken gazetecilerin bulunduğu salonları da tek tek gezdi.

İran heyeti ise Netanyahu konuşurken, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

ŞAKASINA DA KİMSE GÜLMEDİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, İsrail Başbakanı Netanyahu konuşması protesto edilmesini rağmen konuşmasına devam etti. Netanyahu, konuşması sırasında yaptığı şakaya ise kimse gülmedi. Netanyahu'nun "Burada gülmeniz gerekiyordu" demesi de dikkat çekti.

NETANYAHU: SALDIRILAR MEŞRU

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.

Netanyahu sözlerinin devamında, "İran nükleer tesislerini vurduk. Alman Şansölyesi Merz, doğruları itiraf etti; 'İsrail bizim pis işlerimizi yapıyor' dedi. İran, ABD Başkanına iki kere suikast düzenlemeye çalıştı." dedi.

"BİR ÇOK ÜLKE KAPALI KAPILAR ARDINDA BİZE TEŞEKKÜR EDİYOR"

İsrail'in Gazze'deki savaşı mümkün olduğunca çabuk bitirmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın son kalıntılarının Gazze Şehri'nde saklandığını öne sürdü. Hamas'a seslenerek, "Silahlarını bırak, tüm rehineleri hemen serbest bırak. Bunu yaparsan yaşayacaksın, yapmazsan İsrail seni yakalayacak" diye konuştu.

Netanyahu, İsrail'i kamuoyu önünde kınayan birçok ülkenin, kapalı kapılar arkasından kendilerine teşekkür ettiğini de öne sürdü. Gazze'de 65 binden fazla insan İsrail ordusu tarafından öldürülmesine rağmen, soykırım tespitlerinin temelsiz olduğunu iddia etti.

YENİ HEDEFİ IRAK MI?

Netanyahu, kürsüye "Düşman ülkeler" başlığıyla sunulan harita ile çıktı. İsrail'in tehdit olarak gördüğü ülkeler kırmızı renkle işaretlendi. Haritada İran, Suriye ve Yemen'in yanı sıra Irak'ın da yer alması dikkat çekti. Daha önce İsrail'in resmi söylemlerinde doğrudan bu listeye dahil edilmeyen Irak'ın işaretlenmesi, yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Netanyahu'nun bu hamlesi, "İsrail'in yeni hedefi Irak mı?" sorularını gündeme taşıdı.