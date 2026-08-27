CIA Direktörü Ratcliffe'den Moskova'da sert mesaj: Baltık ülkelerine yönelik gerilimi tırmandırmayın, İran'a askeri desteği azaltın

(ANKARA) - ABD merkezli haber sitesi Politico, CIA Direktörü John Ratcliffe'in, Moskova ziyaretinde Rus yetkililere özellikle Baltık ülkelerine yönelik gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları ve İran'a askeri desteği azaltmaları çağrısında bulunduğunu ileri sürdü.

ABD merkezli haber sitesi Politico'nun iki kaynağa dayandırdığı haberine göre; CIA Direktörü Ratcliffe, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının çıkmaza girdiği, Moskova'nın ABD'nin NATO müttefiklerine yönelik yeni saldırılara girmemesi gerektiği mesajını verdi. Politico'ya konuşan kaynaklar, Ratcliffe'in bu hafta salı günü gerçekleştirdiği kısa ve önceden duyurulmayan Moskova ziyaretinde Rus yetkililerle ayrıca İran'a yönelik askeri ve ekonomik desteği de görüştüğünü aktardı. İngiliz bir yetkili ise Ratcliffe'nin, Rusya'nın İran'a silah ve savunma teknolojisi desteğini azaltmasını istediğini belirtti.

BALTIK ÜLKELERİNE YÖNELİK UYARI

Politico'nun haberinde, Ratcliffe'in Moskova'daki görüşmelerinin ana gündem maddelerinden birinin Rusya'nın Baltık ülkelerine yönelik olası saldırgan veya gerilimi tırmandırıcı adımları olduğu, Ratcliffe'nin "öncelikle Rusya'yı Baltık ülkelerine yönelik herhangi bir gerilimi tırmandırıcı eyleme karşı uyarmaya" odaklandığı değerlendirmesi yapıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde cephe hattının çok ötesindeki bölgelere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının yoğunlaştığı, Moskova'nın Ukrayna'ya destek veren NATO ülkelerine yönelik tehditlerinin de arttığı kaydedildi.

NATO Antlaşması'nın 5'inci maddesi uyarınca bir üyeye yönelik silahlı saldırının tüm üyelere yönelik saldırı kabul edildiği hatırlatılan haberde, Rusya'nın Avrupa'daki ABD müttefiklerine karşı sabotaj ve siber saldırılar gibi doğrudan savaşa varmayan yöntemleri uzun süredir kullandığı belirtildi.

TRUMP: "YARI RUTİN BİR ZİYARET"

ABD Başkanı Donald Trump ise Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin spekülasyonları reddetti. Trump, Ratcliffe'in ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i NATO'nun kararlılığını test etmemesi veya İngiltere'ye saldırmaması konusunda ikna etmek amacı taşımadığını söyledi.

Ziyareti "yarı rutin bir adım" olarak nitelendiren Trump, görüşmelerin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesiyle ilgili olduğunu belirterek, "Ukrayna ile savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz" dedi.

CIA ise Ratcliffe'in ziyareti hakkında Politico'nun yorum talebine yanıt vermedi.

İRAN'A DESTEĞİN AZALTILMASI İSTENDİ

Haberde ayrıca Ratcliffe'in, Moskova'da Rus yetkililerle İran'a yönelik desteğin azaltılması konusunu da gündeme getirdiği öne sürüldü. Ratcliffe'in Rusya'dan İran'a silah ve savunma teknolojisi aktarımını durdurmasını istediği, Moskova'nın ABD yaptırımlarından etkilenmesi halinde "aşırı tepki vermemesi" yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de 25 Ağustos Pazartesi günü, İran'la ekonomik ilişkilerini kesmeyi reddeden ülkelere yönelik yaptırımların önemli ölçüde genişletilebileceği uyarısında bulunmuştu.

RATCLIFFE RUSYA KONUSUNDA "ŞAHİN" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Ratcliffe'in Moskova ziyareti, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Politico, Trump'ın ilk başkanlık döneminden bu yana ABD istihbarat topluluğuyla özellikle Rusya konusunda zaman zaman görüş ayrılıkları yaşadığını, ancak Trump'ın savaşın sona erdirilmesi konusunda Putin'den beklediği sonucu alamaması nedeniyle Rusya'ya yönelik tutumunun son dönemde sertleştiğini belirtti.

Ratcliffe'in ise Rusya konusunda daha "şahin" bir tutuma sahip olduğu ifade edildi.

Ratcliffe'in Moskova ziyareti, Trump yönetiminin CIA direktörünü önemli diplomatik temaslarda kullanmasının son örneği oldu. Ratcliffe'in mayıs ayında da Küba'ya gizlice giderek ülke yönetimini temel reformlar yapması, aksi takdirde ABD baskısıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

ABD'li Senatör James Lankford da Ratcliffe'in Moskova ziyaretini olumlu karşılayarak, "Konuşmamakla işler daha iyiye gitmez" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA