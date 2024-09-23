Üye Girişi
Haberler

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı. Zanlı, boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Geçti'nin tutuklama talebiyle hakimliğe giderken deli taklidi yapmaya ve garip sesler çıkartmaya başladığı görüntülendi. Geçti'nin "Niye götürüyorsunuz ki serbestim ben. Avukat! Bırak, bırak, bırak." ifadelerini kullandığı görüldü.

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçti, tutuklanmadan önce hakimliğe götürülürken deli taklidi yapıp garip sesler çıkarttığı görüldü.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış!

POLİS MEMURU ŞEYDA YILMAZ'I ŞEHİT ETTİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Şüpheliye karşılık veren polis memuru Şeyda Yılmaz (27), açılan ateşte ağır yaralandı. Olayda şüpheli Yunus Emre Geçti, annesi P.G. (43) ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış!

SİYAH ÇÖP POŞETİ İÇİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış!

"PİŞMAN MISIN?" SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Anadolu Adliye Sarayı'na da aynı şekilde getirilen katil zanlısı, basın mensuplarından birinin "Bir polis memurunu şehit ettin, pişman mısın?" sorusuna katil zanlısı "Öyle bir şey yok" cevabını verdi.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış!

SON KOZU DELİ TAKLİDİ OLDU

Polis memur Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti'nin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdikten sonra hakimliğe götürülen Geçti'nin deli taklidi yapıp garip sesler çıkarttığı görüldü. "Niye götürüyorsunuz ki serbestim ben. Avukat! Bırak, bırak, bırak." diye bağıran ve çığlık atan Yunus Emre Geçti, polis memurlarının müdahalesiyle susturuldu.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

Anadolu Adliyesi İstanbul Ümraniye Polis

Orta doğu alev alev yanıyor! İsrail Lübnan'ı vurdu: 356 ölü

Orta doğu alev alev! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti

 Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu

Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
Kerem Aktürkoğlu maçı ne zaman? Bugün Benfica erem Aktürkoğlu maçı var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK TS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Boavista Benfica maç kadrosu ilk 11'ler! Kerem Aktürkoğlu kadroda mı? S Sport Plus CANLI izle! (BOAVİSTA BENFİCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün? Boavista Benfica maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica maçı hangi kanalda? Boavista Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep TS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi? Göztepe Kayserispor maçı CANLI izle! (FULL HD) Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });