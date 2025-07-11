PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti

PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
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Terörsüz Türkiye sürecinde bugün tarihi bir adım atılıyor. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip edecek 150 kişiden oluşan grup Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a gitti. Kafilede DEM Parti üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve yazarlar yer alıyor.

Terör örgütü PKK'nın bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.

PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti

STADYUM ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Yaklaşık 150 kişiden oluşan grup, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki stadyum önünde toplandı. Grup daha sonra, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan programı izlemek ve sürece destek vermek amacıyla Süleymaniye kentine hareket etti.

PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti

KAFİLEDE GAZETECİ VE YAZARLAR DA YER ALDI

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Özgürlük için Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Ekin Yeter ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte, gazeteciler ve yazarlar da kafilede yer aldı.

PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKamile Soyteki:

game over. Tarik yüce Türk milletinin zaferlerinden birini daha yazdı . Elhamdülillah

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

neler göturuyorlar kım bılır.

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Haber Yorumlarıalbatros :

tiyatroyu izlemeye gitmişler

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

şimdi bu TERÖRİSTLER silah bırakıp iktidarla el sıkışınca suçları birden temizlenecek mi?!!! onlarca insanı katleden suçluları serbest bırakıp bize barış elçisi diye sunmak TÜRK halkına yapılmış büyük hakarettir. Bu dağ farelerine sınavsız memur kadroları bile hazırlanmıştır.

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