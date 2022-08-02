25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi ABD ve Çin'i kafa kafaya getirdi! İki ülke de bölgeye asker yığdı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya gezisi çerçevesinde Tayvan'ı da ziyaret edeceğine dair iddialar Washington ile Pekin arasında tansiyonu yükseltti. Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Pelosi'nin 2 Ağustos günü gece saatlerinde başkent Taipei'de yer alan Songshan Havalimanı'na inmesinin beklendiği belirtildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST DÜZEYDE

Pelosi'nin ayrıca Çarşamba günü 08.00'de Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edildi. Haberlerde, Tayvan güvenlik birimlerinin Pelosi'nin ziyareti için en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alacağı da yer aldı.

"OTURUP İZLENMEYECEK"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesine şiddetle karşı çıktığı yinelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Çin'in, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini "oturup izlemeyeceğini" kaydetti. Lijian, "Her tür ihtimale karşı tamamen hazırlıklıyız" dedi.

"PELOSİ'NİN UÇAĞINI DÜŞÜREBİLİRİZ"

Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyareti sosyal medyada da geniş yer tutuyor. İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'in eski Baş Editörü Hu Xijin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtmişti. Gazeteci Hu, "Savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi'nin uçağını düşürmeleri bence uygun" ifadelerini kullanmıştı. Hu Xijin, daha sonra Twitter hesabının kapatılması üzerine söz konusu paylaşımını sildiğini açıklamıştı.

ÇİN'DEN ASKERİ TATBİKAT

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti sebebiyle gerçek mühimmatlı askeri tatbikat icra etti. Tatbikatta, Çin'in Tayvan'ı vurabilecek füze ve roket sistemleri test edildi. Çin Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, tatbikat kapsamında manevralar icra etti. Çıkartma gemileri hazır konuma getirildi. Çin'in çıkartma gemilerinde taşınabilen tankları ve zırhlı araçları, Tayvan'a sadece 180 kilometre uzaklıktaki Fuijan bölgesine gönderildi.

ABD SAVAŞ UÇAKLARINI VE GEMİLERİNİ TAYVAN AÇIKLARINA GÖNDERDİ

ABD, Pasifik donanmasının vurucu gücü USS Ronald Reagan uçak gemisi, ona bağlı füze kruvazörü, hava savunma firkateyni, iki destroyer ve 65'ten fazla savaş uçağı, Tayvan açıklarına gönderdi. Uçak gemisinde, nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip B-1 Lancer bombardıman uçaklarının ve hava muharebesinde üstünlüğü ile bilinen F-22 savaş uçaklarının bulunması dikkat çekti.

ABD'NİN BÖLGEDE BİR ÇOK ASKERİ ÜSSÜ MEVCUT

ABD'nin bölgeye kısa süre içinde intikal ettirebileceği iki uçak gemisi daha bulunuyor. ABD, bu sayede sadece uçak gemileri ile en az 200 uçak bulundurabilecek. Firkateynler ile hava savunması, destroyerler ile su üstü muharebe ve helikopterler ile denizaltılara karşı koruma sağlanabilecek. ABD'nin bölgedeki Pasifik Adaları, Güney Kore ve Japonya üzerinde birçok askeri üssü mevcut. ABD'nin Pasifik'te 282 bin askeri, bin 200 özel harekatçısı, çeşitli amaçlarla 200 deniz aracı ve bin 100 hava aracı mevcut. Bu askerlerin 30 bini Güney Kore'de, 50 bini ise Japonya'da konuşlanmış durumda.

"PELOSİ TAYVAN'I ZİYARET ETME HAKKINA SAHİP"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme hakkı olduğunu ifade ederek, "Meclis Başkanı Tayvan'ı ziyaret etme hakkına sahip ve Meclis Başkanı, bu yıl dahil olmak üzere birçok Kongre üyesi gibi daha önce olaysız bir şekilde Tayvan'ı ziyaret etti" dedi. Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ABD'nin Tayvan politikasını değiştirmediğini vurgulayan Kirby, "Tabii ki Tayvan İlişkileri Yasası, üç ABD-Çin ortak bildirisi tarafından yönlendirilen 'tek Çin politikamız' konusunda hiçbir şey değişmedi" şeklinde konuştu.

PELOSİ, ÇİN'E KARŞI ÇIKIŞLARIYLA BİLİNİYOR

Pelosi, söz konusu ziyaretini gerçekleştirmesi halinde 25 yıl aradan sonra Tayvan'a giden en üst düzey ABD'li yetkili olacak. Tayvan'ı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Newt Ginrich 1997 yılında ziyaret etmişti. Nancy Pelosi, uzun yıllardır demokrasi ve insan hakları konularında Çin'e yönelttiği sert eleştirilerle biliniyor. Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından 2 yıl sonra Pekin'e yaptığı ziyarette Tiananmen Meydanı'na giderek, "Çin'de demokrasi için ölenlerin anısına" yazılı siyah bir pankart açmıştı. Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı.

ÇİN EGEMENLİK İHLALİ OLARAK GÖRÜYOR

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi 'barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor.