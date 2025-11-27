Papa Leo'nun Türkiye ziyareti logosu paylaşıldı! Her birinin anlamı ayrı dikkat çekici

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Türkiye ziyareti kapsamındaki ilk durağı Anıtkabir olan Papa Leo, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

PAPA'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ İÇİN HAZIRLANAN LOGO TANITILDI

Öte yandan temalarına devam eden Papa XIV. Leo'nun, Türkiye ziyareti için hazırlanan resmi logo kamuoyuyla paylaşıldı. Vatikan Basın Ofisi tarafından açıklanan logo, hem sembolik hem de teolojik mesajlar içeriyor ve ziyaretin ana temalarını yansıtan güçlü ögeler barındırıyor.

DOĞU İLE BATI'YI BİRLEŞTİREN KÖPRÜ

Logonun merkezinde yer alan köprü silueti, Çanakkale Köprüsü'nden esinlenerek tasarlandı. Bu görsel, ziyaretin temel mesajlarından biri olan "Asya ile Avrupa'nın, Doğu ile Batı'nın buluşması" temasını temsil ediyor. Köprü aynı zamanda kültürler ve inançlar arası diyaloğun güçlendirilmesi çağrısını simgeliyor.

VAFTİZ SULARI VE İZNİK'İN 1700. YILI

Köprünün altında yer alan dalga sembolleri ise iki farklı anlamı bir araya getiriyor. Bunlardan ilki, Hristiyan inancında önemli bir yere sahip olan "vaftiz suyu" imgesi. Diğer anlamı ise Papa'nın ziyaretinin ana gündemini oluşturan, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü nedeniyle İznik Gölü'ne yapılan göndermeyi içeriyor. Bu unsur, "yeniden doğuş, arınma ve iman birliği" mesajlarını güçlendiriyor.

ÜÇLEME VE JÜBİLE HAÇI LOGODA BİR ARADA

Logonun sol üst bölümünde iç içe geçmiş üç halka bulunuyor. Bu halkalar, Hristiyanlıkta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u ifade eden Kutsal Üçleme'yi simgeliyor. Sağ tarafta yer alan Jübile Haçı ise 2025 Jübile Yılı'nın ruhunu ve Papa'nın bu kapsamda gerçekleştirdiği uluslararası yolculukların anlamını pekiştiriyor.

BİRLİK VE DİYALOG MESAJI

Yuvarlak bir çerçeve içinde tasarlanan logo, Tanrı'nın birliği ve evrenselliğini simgelerken, kullanılan görsel ögelerin birleşimi "kardeşlik, ortak iman ve barış içinde birlikte yaşam" vurgusunu öne çıkarıyor. Logo, hem Türkiye'nin coğrafi önemine hem de Hristiyanlık tarihinde sahip olduğu köklü yere dikkat çekiyor.