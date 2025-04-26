Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için tören hazırlıkları tamamlandı. Katolik Kilisesi'nin 266'ıncı lideri Papa Franciscus için bugün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor.

DÜNYA LİDERLERİ PAPA İÇİN ROMA'DA

Cenaze töreni için aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda lider Roma'ya gitti. Aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun törende yer alması bekleniyor.

TÜRKİYE ADINA NUMAN KURTULMUŞ TÖRENE KATILIYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a geldi. Kurtulmuş'u, Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile diğer ilgililer karşıladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı'na geçti.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlayacak cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetecek.

Vatikan'da binlerce kişinin ve 50'si devlet lideri 10'u hükümdar olmak üzere 130 ülkeden törene katılacağı tören için geniş güvenlik önlemleri alındı. Cenaze töreni sırasında Roma hava sahasının uçuş trafiğine kapatılacağı ve Roma'da 4 bin kolluk kuvvetinin görev yapacağı bildirildi. Vatikan'a bakan çatılarda keskin nişancılar, kalabalığın arasından dolaşan devriyeler ve olası bir İHA saldırısına karşı anti-İHA silahlı güvenlik güçleri yerleştirildi. Cenaz töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı'nın her iki tarafındaki sütunlar boyunca 50'den fazla metal detektörü ve x-ray cihazı konuldu.

PAPA'NIN YÜZÜNE BEYAZ ÖRTÜ ÖRTÜLDÜ, TABUTU KAPATILDI

Papa Francis'in naaşına yapılan ziyaretlerin sona ermesinin ardından Papa'nın yüzüne beyaz bir bez örtüldü. Artık cenaze törenine geçilmesinin beklenildiği Vatikan'da, Papa Francis'in tabutu kapatıldı. Papa'nın naaşı, düzenlenen törenin ardından vasiyetinde belirttiği üzere Azize Büyük Meryem Bazilikasına defnedilecek. Yine vasiyetinde belirttiği üzere, mezar taşı için büyükbabasının ve büyükannesinin toprak getirilerek yapıldı.