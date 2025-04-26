İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

Ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için bugün cenaze töreni düzenleniyor. Dünya liderlerinin katılım sağladığı törene Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Roma'ya gitti. Güvenlik alarmı verilen cenaze töreni için çatılarda keskin nişancılar, kalabalığın arasından dolaşan devriyeler ve olası bir İHA saldırısına karşı anti-İHA silahlı güvenlik güçleri yerleştirildi.

Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için tören hazırlıkları tamamlandı. Katolik Kilisesi'nin 266'ıncı lideri Papa Franciscus için bugün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor.

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

DÜNYA LİDERLERİ PAPA İÇİN ROMA'DA

Cenaze töreni için aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda lider Roma'ya gitti. Aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun törende yer alması bekleniyor.

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

TÜRKİYE ADINA NUMAN KURTULMUŞ TÖRENE KATILIYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a geldi. Kurtulmuş'u, Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile diğer ilgililer karşıladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı'na geçti.

Papa'ya son veda, Türkiye'den bir isim de törende

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlayacak cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetecek.

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Vatikan'da binlerce kişinin ve 50'si devlet lideri 10'u hükümdar olmak üzere 130 ülkeden törene katılacağı tören için geniş güvenlik önlemleri alındı. Cenaze töreni sırasında Roma hava sahasının uçuş trafiğine kapatılacağı ve Roma'da 4 bin kolluk kuvvetinin görev yapacağı bildirildi. Vatikan'a bakan çatılarda keskin nişancılar, kalabalığın arasından dolaşan devriyeler ve olası bir İHA saldırısına karşı anti-İHA silahlı güvenlik güçleri yerleştirildi. Cenaz töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı'nın her iki tarafındaki sütunlar boyunca 50'den fazla metal detektörü ve x-ray cihazı konuldu.

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

PAPA'NIN YÜZÜNE BEYAZ ÖRTÜ ÖRTÜLDÜ, TABUTU KAPATILDI

Papa Francis'in naaşına yapılan ziyaretlerin sona ermesinin ardından Papa'nın yüzüne beyaz bir bez örtüldü. Artık cenaze törenine geçilmesinin beklenildiği Vatikan'da, Papa Francis'in tabutu kapatıldı. Papa'nın naaşı, düzenlenen törenin ardından vasiyetinde belirttiği üzere Azize Büyük Meryem Bazilikasına defnedilecek. Yine vasiyetinde belirttiği üzere, mezar taşı için büyükbabasının ve büyükannesinin toprak getirilerek yapıldı.

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıtolgn:

inaanları nasıl kandırıyorlar din ile göün işte. papaymış

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

numan kurtulus iklim kanunun 1 numarali destekcisidir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Böyle korumalar özel güvenlik önemli, çünkü herhangi terör saldırısı olabilir,10 binlerce insan orada bulunuyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Dünya Liderleri oradami Erdogani görmedim Erdogan Dünya Lideri degil demek

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

lan oğlum yaşarken Mehmet Ali ağcadan koruyamadınız ölüsünü kim ne yapar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara Ahmet:

ne,babaymis bee

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet istek:

akp nin ne işivar orada papaz altı üstü sizin ne işiniz var senin dediğin papaz elbisesi giyerim dediğin bu muydu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Geberdi gitti bakalım öte tarafta ne cevap verecek. Ebedi azap..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.